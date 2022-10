A hatékony elektronikus bankolás titka

Mobilon vagy internetbankon keresztül ajánlatos pénzt utalni? Ha be van kapcsolva az asztali számítógép vagy laptop, akkor gyakorlatilag mindegy. Ez azonban egyáltalán nem igaz minden műveletre.

Az internetes és a mobilbankolás közül az utóbbi nagyobb népszerűségre tett szert az elmúlt időszakban, több felhasználó tért át a telefonos ügyintézésre a hagyományosról. Meglehet, nem véletlenül alakult ez így.

Nézzük azokat a szolgáltatásokat, amelyeket csak a banki mobilalkalmazások „tudnak”, az internetbankok nem, pedig a hitelintézetek egymás helyettesítőjének tekintik őket. A kiigazodásban Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu alapítója és bankszámla-szakértője volt segítségünkre.

Egy banki mobilapplikációval azonnal tudunk rendezni bármilyen kötelezettséget. Például ha emailben megkapjuk az elektronikus számlát, akkor azt azonnal ki tudjuk fizetni, így biztosan nem felejtjük el, ráadásul a bosszantó fizetési emlékeztetőkért sem kell fizetni. Már azzal előnyre teszünk szert, ha csupán ezért térünk át a mobilapplikáció használatára, de az igazi előnyök azoknak a szolgáltatásoknak a használatával érhetők el, amelyek az internetbankokban nem is találhatók meg.

Előnyök a mobilappban

A mobilbankolás előnyei között az első helyen érdemes megemlíteni, hogy egy banki mobilapplikációba az ujjlenyomatos (Android és iPhone) vagy arcfelismerős (csak iPhone) telefonokon közvetlenül is be lehet lépni, nem kell hozzá másik eszköz. Az asztali internetbankba ma már általában csak mobiltelefon közreműködésével lehet belépni, legyen szó push üzenetről (a különböző alkalmazások küldik megerősítésként, azaz azonosításként a telefonra) vagy SMS-ről.

Ugyancsak előny mobilapplikáció esetén, hogy a CIB, Erste, Gránit, K&H, MagNet, MKB, OTP és UniCredit bankoknál, hogy azonnali és ingyenes push üzenetet kapunk a számlánkra érkezett jóváírásokról, vagy az onnan leemelt terhelésekről vagy/és a bankkártya tranzakciókról.

A CIB, Erste, Gránit és Raiffeisen bankoknál kihasználhatjuk a telefon kameráját – hívja fel a figyelmet a szakértő, amelyen keresztül QR-kód közvetítésével tudjuk leolvasni a bankszámlaszámot, amire utalni kell. Asztali internetbanknál marad a „humán interfész”, amely hibalehetőséget rejt magában.

Ugyancsak hátránya az internetbanknak, hogy semmi értelme blokkolni egy bankkártyát, pedig ez az ingyenes szolgáltatás jól jön, ha védeni akarjuk a pénzünket arra az időre, amíg nem használjuk a kártyát. A Gránit, az MKB, a K&H és a Raiffeisen bankoknál viszont elérhető ez a szolgáltatás a mobilappjukban. Gergely Péter szerint a jövőben ez a lehetőség jó eséllyel a többi banknál is elterjed.

További előnye a mobilapplikációnak, hogy annak használatával közösségi közlekedési (BKK, Volán) menetjegyeket, bérleteket tudunk vásárolni közvetlenül a K&H és OTP banki megoldásaival, amelyeket el is tárolhatunk ugyanott. Az Erste és az OTP banki applikációkban parkolásfizetésre és autópályamatrica-vásárlásra is lehetőség van, így ezeket a fizetési tételeket könnyen, útközben is rendezhetjük.

– A leginkább azonban azok a szolgáltatások jelentenek előnyt az asztali internetbankokhoz képest, amelyekkel a boltokban közvetlenül fizetni lehet. Akármilyen mértékben fejlődik az internetbank a jövőben, ezt a szolgáltatást soha nem tudja majd nyújtani, miközben talán éppen ez a legjobb élmény, amit a fizetés során el lehet érni – vélekedik a BiztosDöntés.hu alapítója és bankszámla-szakértője.

Fizetés telefonnal

A mobillal fizetés módszere az üzletekben sajátos fejlődési utat járt be, de mára világszerte győztek azok a megoldások, amelyek teljesen azonosak az érintéses bankkártyával. Vagyis mobiltelefonnal ma már ugyanúgy és ugyanott lehet fizetni, mint az érintéses plasztik társával. Igaz, erre a kereskedőnek is felkészültnek kell lennie, de ez ma már általában nem jelent akadályt, Európában legalábbis egyre kevésbé.

Másként zajlott a fejlődés az iPhone-ok és megint másként az androidos készülékek esetében. Az iPhone-ok esetében meg kellett várni, míg az Apple közvetlenül megállapodik magyarországi bankokkal. Az első ilyen szerződés 2019 májusában az OTP Bankkal született, de nem sokkal később a többiek is felzárkóztak. A hazai nagybankok mindegyike nyújtja ma már az Apple Pay regisztrációt, így ennek elérése bármely nagybanknál lehetséges.

Androidnál eleinte saját applikációkat kezdtek fejleszteni a bankok a mobilfizetésre, de a Google Pay, illetve ma már Google Wallet eljövetelével itt is csatlakoztak a globális óriáshoz. Ma Magyarországon egyedül a Takarékbank bankkártyásai nem tudnak mobillal fizetni az üzletekben Android-rendszeren, de az MKB-val egyesült MBH Bank már vélhetően nyújtja majd ezt az alapvető szolgáltatást, várhatóan jövő tavasztól.

Ettől függetlenül jelenleg még mindig saját applikációval fizethetünk Android alatt az MKB Bank, OTP Bank és Raiffeisen Bank mobilalkalmazásai esetében. Várhatóan azonban előbb-utóbb ők is csatlakoznak majd a Google Wallethez.

Egyértelműen győz a mobilbank?

Megfontolandó, de a válasz az „igen” felé tendál.

Jóllehet, az internetbankok védelmében feltétlenül meg kell említeni, hogy ezeknek is megvan a maguk szerepe. Például felületük jobban áttekinthető, vagy csoportos műveletek is kezelhetők velük, esetleg több opciót zsúfoltak bele, mint a kis képernyős társaikba.

Miközben egyes fontos funkciók tekintetében valószínűleg sosem mennek ki a divatból az internetbankok, bár a jövőben a szerepük még jobban visszaszorulhat, további teret engedve a banki mobilapplikációknak – foglalja össze Gergely Péter. – Még akkor is, ha több internetbanknál is létezik már mobilra optimalizált képernyő is, amellyel böngészőben ugyanúgy be lehet lépni, mint az asztali számítógép vagy laptop esetén.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)