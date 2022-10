Washington diktál, Von der Leyenék szóvirágokkal lepleznek, Európa meg didereghet egész télen

„Maximalizáljuk az Oroszországra gyakorolt nyomást, ugyanakkor minimalizáljuk a minket és partnereinket világszerte érő járulékos károkat” – ígérte Ursula von der Leyen EB-elnök a szankciókkal kapcsolatban még májusban. Ennek a tervnek és ígéretnek az eredményessége kapcsán Galló Béla, a XXI. Század Intézet kutatója emlékeztetett, hogy a háború Ukrajna és Oroszország között továbbra is zajlik, sőt az intenzitása növekszik, és még eszkalálódhat is. Orosz részről taktikai atomfegyverek bevetése sem kizárt, annak minden kiszámítható és kiszámíthatatlan következményével együtt. Mindeközben az európai energiaárak drasztikusan növekednek, magas az európai infláció és emelkednek a megélhetési költségek. Tömegek tüntetnek a francia, a német, az olasz, a spanyol stb. városok utcáin. Ha pedig ez mind nem lenne elég, mindemellett hamarosan itt van a tél, amit az európai emberek hosszú évtizedeken át mindeddig jól fűtött szobáikban „vészelhettek át”, viszont innentől

a következő telet, netán teleket tényleg át kell majd vészelniük.

Politikusaik azt tanácsolják, csökkentsék a lakások hőmérsékletét, ne fürödjenek annyit, ruháikat ne mossák, inkább szellőztessék ki. Változtassanak életmódjukon, billenjenek ki eddigi komfortjukból, különben jönnek az oroszok – idézte az eddig fejleményeket a XXI. Század Intézet kutatója.

Ursula von der Leyen májusi ígérete kapcsán, mely szerint ez csupán a minimum, Galló Béla úgy vélekedett, hogy a nyugati középosztály egyre idegesebb és valószínűleg jobban fél a közelgő hidegtől és a közvetlenül jelentkező, komplex áremelkedésektől, mint a távoli oroszoktól, majd emlékeztetett: a mérleg másik serpenyőjében meg ott van az a tény, hogy Oroszország nem rogyott térdre az energia-szankcióktól. Bevételei látványosan nőnek, hiszen árat is emelhetett, piacot bővíthetett. Visszafelé sült el a szankciós puska, ezt egyre kevésbé lehet sikernek kommunikálni. Brüsszel ennek ellenére a szokásos uniós agitprop jegyében cselekszik: kinyilatkoztat.

Szankciópolitikánk jó és hatásos, mondja, ügyet sem vetve a kínos realitásokra.

Politikai tévedését ráadásul abba a tágabb, civilizációs összefüggésrendszerbe illesztené, miszerint az energiaforrásokkal általában takarékoskodni kell, Galló Béla szerint azonban a szóban forgó szankcióknak semmi köze nincs a civilizációs takarékoskodáshoz. Most mindenekelőtt az orosz energiaforrások mellőzendők – elsősorban az amerikai geopolitikai érdekek miatt. Az USA sosem szerette, ha az európaiak és az oroszok energetikailag jóban vannak. Putyint, ha már belelépett az ukrán csapdába, most minden áron el kell szigetelni, az olcsóbb orosz gáz és olaj helyett a jóval drágább amerikai energiát pedig eladják az európaiaknak, amelyet meg is vásárolnak.

Galló Béla szerint ez az igazi „csőbe húzás”, melyet úgy jellemzett: Washington diktál, Brüsszel bólogat. Von der Leyenék ígéretes szóvirágaikkal azt lepleznék, hogy Európa nemcsak az oroszok, de az amerikai geopolitikai érdekek miatt is didereghet.

Borítókép: Galló Béla, a XXI. Század Intézet kutatója (Fotó: XXI. Század Intézet)