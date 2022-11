Még mindig tart a kiköltözési hullám

A népszerűségi listához hozzájön az is, hogy a keresletnövekedés hatására az ingatlanárak is megemelkedhetnek annyira, hogy az már gátat szabhat a további bővülésnek, mivel a beköltözések mellett elindul egy kiköltözési hullám is, például azért, hogy egy olcsóbb településre költözve az ingatlan értéknövekedését nyereségre váltsák a tulajdonosok.