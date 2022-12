IMF-hitel többszöri áremeléssel

– Az IMF és Szerbia megállapodásában az áll, hogy a következő évben két alkalommal emeljük az áram árát, nem pedig háromszor. De azt is meg kell jegyezni, hogy az emelés jóval kisebb lesz, mint Európa más részein. Sőt a tervezett inflációnál is alacsonyabb lesz – nyilatkozta a tárcavezető.

Azt konkrétan egyelőre nem lehet tudni, hogy a most már hivatalosan is megerősített drágulási hullám mekkora lesz. Az energetikai miniszter ugyanakkor leszögezte: nagyra értékelik az IMF segítségét, s Szerbiának is van terve arra, hogy miként tudja a stabil villamosenergia-ellátást biztosítani, valamint megvédeni a legszegényebb fogyasztókat. – Több szemponttól függ, hogy mennyivel kell az áram és a földgáz árát növelni ahhoz, hogy az érintett vállalatok működése fenntartható legyen. Ha a közműcégeknél más módokon is tudunk megtakarítást elérni, akkor kisebb lesz az emelés – húzta alá Dubravka Dedovics.

Nemcsak a politikusok, hanem egyes szakértők szerint is elkerülhetetlen az áram árának emelése Szerbiában. Nikola Rajakovics, a belgrádi egyetem villamosmérnöki karának professzora kiemelte:

a drágulás mértéke jelentősen függ attól, hogy az emberek mennyi villamos energiát takarítanak meg, milyen energiahatékonysági intézkedéseket alkalmaznak.

Ezek mellett azt sem mindegy, hogy milyen intézkedéseket hoz az áramszolgáltató vezetése. Rajakovics hozzátette: ha spórolunk a fogyasztással, azzal elodázhatjuk az áremelést is.

Borítókép: A Nemzetközi Valutaalap (IMF) washingtoni székhelye (Fotó: IMF)