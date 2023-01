Az infláció miatt most csak veszíteni lehet

Azoknak, akik 2023-ban szeretnének takarékoskodni, többféle befektetés közül érdemes választaniuk attól függően, hogy mennyire jártasak a pénzügyekben, illetve folyamatosan tennének-e félre bizonyos összeget, vagy már most nagyobb megtakarításuk van – tanácsolja a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Gergely Péter kérdésünkre kifejtette: aki most fektetne be több millió vagy akár csak több százezer forintot hosszabb távra és nem szeretne a befektetéssel foglalkozni, azoknak a magyar állampapírok közül érdemes választaniuk.

A Bónusz állampapír háromhavonta fizet kamatot és jelenleg 14,6 százalékos éves kamatot ad, ráadásul kamatadót sem kell fizetni utána. A másik legnépszerűbb állampapír a Prémium Magyar Állampapír , ami az infláció alapján fizet kamatot, mindig az előző év pénzromlásának átlagos ütemét alapul véve. Hamarosan ezek a papírok hozzávetőleg 15 százalékos éves kamatot fizetnek egy évig, 2024-től pedig majd a 2023-as év éves inflációja alapján kalkulálják ki a hozamot.

Aki forintban tenne félre, akár csak 6–12 hónapra egyszeri, akár nagyobb összeget, azoknak még a lekötött betétek lehetnek hasznosak. Ezeknél – banktól függetlenül – negyvenmillió forintig garantált a pénzünk biztonsága bankcsőd esetén, és tíz százalék feletti éves kamatú ajánlatokat is találunk. Ezekből lejön a 15 százalékos kamatadó (állampapíroknál nem), és még akár utalási költségek is előfordulhatnak, ha nem éppen a legmagasabb kamatot fizető banknál van a pénzünk – jegyzi meg Gergely Péter.

A forint erősödését is érdemes kihasználni, és minél több értékálló valutát vásárolni. Fotó: Kallus György

Azoknak a megtakarítóknak, akik devizában tennének félre (vagy már devizájuk van), a devizabankbetétek lehetnek érdekesek. Nem is a kamatok miatt, hanem legfőképpen azért, mert most ismét négyszáz forint alatt van az euróárfolyam. Ilyenkor többen váltják át a forintjaikat és teszik a pénzük egy részét devizába, hogy ha esetleg gyengülne a forint, akkor kereshessenek rajta – fűzi hozzá a pénzügyi szakértő.

A fenti lehetőségek mindegyike rugalmas azok számára, akik negyedévente vagy akár havonta helyeznének el ezekben a konstrukciókban pár ezer vagy akár pár tízezer forintot. Bármelyiket bármikor vissza lehet váltani viszonylag minimális veszteséggel: állampapíroknál ez egy százalék, banki betéteknél legfeljebb a várt kamatot nem kapjuk meg.

Azoknak a megtakarítóknak, befektetőknek, akik az egészségükre is gondolnak és folyamatosan költenek gyógyszerekre, magánorvosokra, netán lakáshitelre, érdemes lehet egészségpénztári számlát nyitniuk. Erről fizethetjük a fenti költségeket, és baba születésénél kivehetünk még akár egymillió forintos születési támogatást is a félretett összegből.

Ráadásul a befizetett pénzünk húsz százalékát, de évente maximum 150 ezer forintot is visszaigényelhetünk az szja összegéből. Mindössze annyi a dolgunk – mutat rá Gergely Péter –, hogy az egészségpénztári számlánkról (amihez bankkártyaszerű plasztik is társul) teljesítünk egyes befizetéseket. A konstrukciónál hozzávetőleg éves 15 százalékos hozamra számíthatunk – mert az szja-visszaigénylés miatt a pénztáraknak is van körülbelül ötszázalékos költsége –, de a termék rugalmas, és ingyenes a számlavezetés is. Itt nem is a befektetési érdek dominál, hanem a felkészülés a nehezebb időszakokra és a tudatosabb pénzkezelés – teszi hozzá a BiztosDöntés.hu alapító szakértője.

Egy több évtizede pénzügyi tanácsadással foglalkozó pénzügyi tanácsadó megkeresésünkre a lehető legkézenfekvőbb módszert ajánlotta: „mindig legyünk résen, és figyeljük a piaci folyamatokat”.

Minél gyakrabban és minél több megtakarítási, befektetési lehetőségben gondolkodunk, annál színesebb és megbízhatóbb a befektetési palettánk.

Ajánlatai közül csak néhány: ha olcsó az euró, mint mostanában, vegyünk valamennyit belőle, és kezdjük gyűjteni. Ha éppen maradt valami pénzünk a karácsonyi jutalomból, vagy meg tudunk spórolni tíz-húszezer forintot havonta, tegyük félre. A tanácsadó természetesen ajánlotta a magyar inflációkövető állampapírokat, de megemlítette azt is, hogy vannak olyan amerikai részvények, amelyek mostanában ötven százalék körül veszítettek értékükből, de pár év múlva biztosan nagyon szép osztalékot fizetnek majd. Ahogyan időnként érdemes egy kis aranyat is venni befektetésnek, van, amikor egészen jó áron hozzá lehet jutni. Mindezeken kívül az ingatlan lehetne még jó befektetés, de azokat akkor kellett volna megvenni, amikor nyomott áron forogtak a piacon – tette hozzá a szakértő.

