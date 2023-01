Csökken a gabona ára, olcsóbb lehet a liszt

Hamarosan a késztermékek árában is megmutatkozik a gabonák árának esése: a kukoricánál, a búzánál, az árpánál és a napraforgónál is megindult az árcsökkenés az utóbbi időben, még ha Magyarországon lassabban is, mint Európa más részein – mondta a Növekedés.hunak Kiss Péter, a Gabonaszövetség elnöke.

A magas belföldi árak miatt olcsóbb külföldről beszerezni az alapanyagokat, így kerülhet a hazai piacokra a silányabb minőségű ukrán liszt, ahogy arról korábban a Világgazdaság beszámolt. Kiss Péter szerint a csomagolt liszt esetében a reális ár – a kiskereskedők hasznát is beleértve – 300–305 forint körül alakulna kilogrammonként.

Kiss Péter szerint a még érvényben lévő ársapkának nem igazán volt értelme. Csak bezavart a piaci működésbe és a gazdasági folyamatokba, ám pozitív hatással nem nagyon járt. A korlátozás a kiskereskedőket nehéz helyzetbe hozta, közülük is főként a kisebb vidéki boltokat – vélekedett Kiss Péter.

A Gabonaszövetség elnöke úgy látja: tekintettel az importra nem kell aggódni amiatt, hogy a következő betakarításig jut-e elég takarmány a hazai állatállománynak. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a liszt- és a takarmánygyártás is energiaigényes, ezért nagyban befolyásolja, merre mozog majd a gáz és a villanyáram ára – olvasható a Világgazdaság szemléjében.