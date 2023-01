Erősödik a kínai–orosz kapcsolat

Bár a koronavírus-járvány az orosz–ukrán háború okozta válsággal párosulva számos új kihívást hozott az orosz–kínai kapcsolatokban – mint például a nyersanyagárak emelkedése, a logisztikai és szállítási fennakadások, a rubel árfolyama –, a két ország közötti együttműködés óriási fejlődésen ment keresztül az utóbbi két-három évben – írta a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Egy jelentés szerint a kínai finanszírozású oroszországi vállalkozások döntő szerepet játszottak abban, hogy a két ország leküzdje a sorozatos nehézségeket, és a kitűzött kereskedelmi célokat elérjék. Csou Li-csun (Zhou Lichun), az Orosz–kínai Kereskedelmi Kamara elnöke szerint ez is azt bizonyítja, hogy a kínai–orosz gazdasági és kereskedelmi együttműködés egyre erősebb.

A kínai vámhivatal adatai szerint a Kína és Oroszország közötti kereskedelem volumene 32 százalékkal nőtt 2022 januárja és novembere között éves összevetésben, és elérte a 172,406 milliárd dollárt.

Az elmúlt években a kínai–orosz gazdasági és kereskedelmi együttműködés számos új területen elmélyült. A Kína–Oroszország keleti gázvezeték 2019. decemberi megnyitása után több nagyszabású stratégiai fejlesztés is megvalósult. Így például kulcsfontosságú infrastrukturális beruházásként a China Railway Construction által vállalt moszkvai metróprojekt 2021 végéig sikeresen befejeződött. Múlt év júniusában pedig hivatalosan is forgalomba helyezték a Hejlungcsiang hidat, az első határon átnyúló közúti átkelőt Kína és Oroszország között. Ezzel új nemzetközi közlekedési csatorna nyílt meg, ami megkönnyíti az áruszállítást is.