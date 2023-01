Gránit Bank: Stratégiai cél a külföldi terjeszkedés

Az orosz–ukrán háború, az inflációs nyomás, az energia és nyersanyagárak elmúlt időszakban tapasztalt növekedése nagyban rontja a világgazdaság növekedési kilátásait, így ez a magyar gazdaság növekedésére is kedvezőtlenül hat – fogalmazott Hegedüs Éva a Vg.hu-nak adott interjújában. A Gránit Bank elnök-vezérigazgatója – egyben a Magyar Bankszövetség elnökségi tagja – elmondta: az előrejelzések a korábbi évekhez képest sokkal szélesebb sávban mozognak, mivel nehezen becsülhető meg, hogy a háborús konfliktus meddig tart, milyen további gazdasági kihatásai lehetnek, a globális ellátási láncokban a Covid előtt bekövetkezett töredezettség hogyan alakul, mikor tetőzik az infláció, ezt követően mikor indulhat el a kamatcsökkenés és ezzel párhuzamosan mennyi idő alatt rendeződnek újra a gazdasági struktúrák.

A hazai bankszektornak is alkalmazkodnia kell a lassabb gazdasági növekedéshez és a magas inflációhoz

– vélekedett Hegedüs Éva. Hangsúlyozta: a hazai bankszektor tőkeellátottsága erős, a szektor elkötelezett a gazdaság növekedéséhez szükséges finanszírozás biztosítása mellett. Bár a várhatóan kisebb számú életképes beruházási lehetőség és a magas kamatkörnyezet a hitelezési aktivitásra is hatással van, szerinte az optimista forgatókönyvben az infláció az év első negyedévében tetőzhet, és ezt követően elindulhat a kamatok csökkenése, amely a már meglévő és esetleg bevezetendő új állami támogatású konstrukciókkal együtt dinamizálhatja a hitelezést a gazdasági növekedés érdekében.

Biztató szerinte, hogy a múlt év végén a legtöbb bizalmi indikátor értéke javult a fejlett országokban és Magyarországon egyaránt, ugyanakkor az értékek továbbra is a hosszú távú átlag alatt vannak. Továbbá kedvező, hogy az év végére újra enyhült a nyomás a globális ellátási láncokon, de az előrejelzések alapján a korábbi szintre történő visszatérés hosszabb folyamat lehet. Ezeken túl pedig nem lehet előre jelezni, hogy a geopolitikai konfliktus és a gazdasági nehézségek mellett milyen további ellentét eszkalálódhat vagy erősödhet fel. Például az Egyesült Államok és Kína közötti konfliktusra, Kína környező országokkal való viszonyára, az arab országok egymás közötti és harmadik országokkal való kapcsolatára, egy esetleges újabb pandémia kitörésére vagy az éghajlatváltozás miatt változó életkörülmények gazdasági és társadalmi hatására is figyelni kell – fogalmazott az elnök-vezérigazgató.

A Gránit Bankkal kapcsolatban Hegedüs Éva egyebek mellett elmondta: a pénzintézet a negyedik teljes évtől, azaz immár kilenc éve folyamatosan nyereséget termel, és az ez évi adó utáni eredmény visszaforgatásával együtt eddig a részvényesek húszmilliárd forint saját tőkeemelést valósítottak meg.

A bank többségi tulajdont szerzett az Equilor Befektetési Zrt.-ben, és épp a napokban jelent meg az a hír, hogy a Magyar Nemzeti Bank engedélyezte a bank számára a Diófa Alapkezelőben többségi részesedés szerzését is. Ezzel kapcsolatban az elnök-vezérigazgató elmondta: a bank az elmúlt években és a jövőben is megvizsgál minden olyan lehetséges akvizíciós célpontot, ami növeli a részvényesi értéket és összhangban van a bank tőkehelyzetével, üzleti stratégiájával. Üzlet akkor van, ha az eladói és vevői szándék találkozik, az Equilor és a Diófa esetében is ez történt. – Olyan üzleti modellben fogunk dolgozni mind az Equilorral, mind a Diófával, amelyben számítunk a társaságok tudására, szakértelmére, ahol egyaránt tud növekedni külön-külön a társaságok profitabilitása és egyúttal a Gránit pénzügyi csoport üzleti értéke. A két vállalatot érintő tranzakciók annak az üzleti döntésnek a következményei, hogy eljött az ideje a modern, digitális platformra fókuszáló befektetési szolgáltatási, privátbanki üzletág kiépítésének – ismertette Hegedüs Éva.

A jövővel kapcsolatban elmondta: a Gránit Bank stratégiai céljai között továbbra is szerepel a külföldi terjeszkedés.

Erre jó lehetőséget ad a bank üzleti modellje, amelynek keretében digitális csatornákon keresztül szolgálja ki ügyfeleit, biztosítva többek között a teljesen online lakossági számlanyitást szelfivel vagy videóbank segítségével, az ahhoz kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások teljes körét, állampapír-értékesítést és további szolgáltatásokat. Ennek révén a külföldi megjelenés viszonylag gyorsan megvalósítható. – Ami a külföldi terjeszkedést illeti, arra érvényes az, hogy folyamatosan figyeljük a piacot, és értékeljük az üzleti lehetőségeket idehaza és külföldön egyaránt – tette hozzá.

Borítókép: Hegedüs Éva (Fotó: Móricz-Sabján Simon)