Nagy Márton: Sikerült megvédenünk a növekedést

A gazdaságfejlesztési miniszter elmondta, hogy a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek köszönhetően sikerült megvédenünk a növekedést. Nagy Márton arról is tájékoztatott, hogy 2022-ben a magyar gazdaság öt százalék közelében növekedhet, 2023-ban pedig továbbra is az a kormány célja, hogy a családok és a teljes foglalkoztatás megvédésével egyidejűleg elkerüljék a recessziót, és a nehéz helyzet ellenére is tovább folytatódjon a növekedés.

Borítókép: Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter (Fotó: Facebook)