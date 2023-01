Rosszabb novemberi építőipari eredeményekre számított a piac

– Az építőipari termelés volumene novemberben a várakozásoknál jobban alakult: az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,0 százalék, míg októberhez képest 6,9 százalékkal érdemben bővült. Az állami beruházások elhalasztása tehát összességében nem tudta visszavetni az ágazat teljesítményét, azt a vállalkozások építési megrendelései kompenzálni tudták – értékelte a legfrissebb KSH adatokat a Makronom Intézetszakmai vezetője. Regős Gábor rámutatott: ezt az átrendeződést az építményfőcsoportonkénti adatok is alátámasztják.

Míg az épületek építése 18,6 százalékkal bővült, addig az egyéb építményeké – utak, vasutak – 6,9 százalékkal csökkent. Ugyanez a kettősség a rendelésállománynál is látszik, ahol az épületekre vonatkozó szerződések volumene 5,0 százalékkal bővült, míg az egyéb építményekre vonatkozóké ugyanennyivel csökkent.

Regős Gábor hangsúlyozta: így a rendelésállomány összességében továbbra is magas, éves alapon csak minimális mértékben mérséklődött. Ez azt is jelenti, hogy az építőipar szolgáltatásai iránt továbbra is van kereslet, egyelőre nem kell a termelés érdemi visszaesésére számítani, a termelés magas szinten való tetőzése lehet jellemző. Az építőipar teljesítménye tavaly az első 11 hónapban 4,2 százalékkal bővült, így az éves növekedés is 4 százalék körül alakulhatott. Figyelembe véve a GDP várhatóan 4,5-5,0 százalékos bővülését, az építőipar az év egészét tekintve a többi ágazathoz képest átlagos teljesítményt nyújtott.

A drágulás továbbra is igen erőteljes az iparágban elsősorban az építőanyagok árnövekedése miatt, 2022 harmadik negyedévében 22-28 százalékkal nőttek az iparági termelői árak éves alapon, az előző negyedévhez képest pedig 5,2 százalékkal emelkedtek

– emelte ki Horváth András, a Magyar Bankholding vezető elemzője. Emlékeztetett: az elmúlt év utolsó előtti hónapjában megugrott kissé az építőipar, köszönhetően több év végi épület átadásának, de továbbra is igaz, hogy egy ilyen változékony teljesítményű iparág esetében egy-egy havi mozgásból nem érdemes tartós trendet felrajzolni. Miközben a makrotrendek abba az irányba mutatnak, hogy a következő időszakban nem várhatóak az elmúlt években látott folyamatos növekedési szintek. A megkötött szerződésállományok alapján rövid-középtávon egyelőre elegendő megrendelés látszik az építőiparban, viszont iparági szereplők véleménye alapján viszonylag egyöntetűen az az irány, hogy jelentős kihívások előtt áll az iparág az idei év közepétől. A jelentősen megugrott anyag- és energiaárak, az ugrásszerűen növekvő finanszírozási költségek, illetve a csökkenő magán- és állami kereslet mind a lassulás irányába mutatnak – mutatott rá a vezető elemző.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján A Magyar Bankholding becslése szerint tavaly 5 százalék volt az iparág éves növekedése, idén pedig kisebb visszaesés jöhet, de a következő néhány negyedévben a még folyamatban lévő lakossági építkezési, felújítási és állami megrendeléstömeg elegendő volument biztosít.

A továbbra is dübörgő ipari és logisztikai építkezések mellett szerepe van a le nem állított állami fejlesztések jelentős befejező munkálatainak és az támogatott otthonteremtési illetve felújítási támogatásoknak is a jelenleg még érzékelhető keresletben, s egyelőre a szerződésállományok szintje is relatíve magasan tartózkodik egyelőre, amiben szerepe van a meglévő szerződések átárazásának is.

– Az alapanyagoknak a megfizethetőség határáig drágulása, a látványosan növekvő munkaerő- és finanszírozási költségek, valamint a bejelentett csökkenő állami megrendelési volumen azonban jelentős bizonytalanságot és lassulást okozhat az iparágban – húzta alá Horváth András.

Keresleti oldalról a hitelkereslet látványos lassulása elkerülhetetlen a jelenleg kialakuló piaci kamatszintek mellett, a beruházások finanszírozása és megtérülése is jelentős részben kérdésessé válik, viszont a hazai befektetési célú ingatlanvásárlások egyelőre erősödnek a megugró inflációs környezetben, így ez némi támaszt adhat a piacnak, továbbá az energetikai felújítások szegmense továbbra is húzóerő lesz a kivitelezői piacon – fűzte hozzá a Bankholding vezető elemzője.

