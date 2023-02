Már csak idő kérdése és jön a magyar csodakolbász

Funkcionális, érlelt szalámi és chorizo típusú szárazkolbász időseknek, sonkakészítmények gyerekeknek, grillkolbászok időseknek és középkorúaknak, továbbá speciális baromfisonkák aktív korúaknak és testtudatos fogyasztóknak – többek között ilyen és ehhez hasonló húskészítmények kidolgozásába kezd a Gulyás és Társa Kft. konzorciumi partnerségben a Debreceni Egyetemmel.

Ehhez a 766 millió forintos fejlesztéshez a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) pályázatán több mint 526,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el.

Az egészséges, életkor-specifikus, zsírcsökkentett, rostban és fehérjében gazdag húskészítmények fejlesztését egy hároméves projekt keretében valósítják meg:

olyan termékeket dolgoznak ki, amelyek a hazai és a nemzetközi élelmiszerpiacon is példa nélküliek lesznek.

Kiss Attila, a projekt szakmai vezetője szerint ezekre az élelmiszerekre azért van szükség, mert egyre inkább előtérbe kerül az egészségvédelem, a megelőzés, valamint megnőtt a fogyasztók érdeklődése a magas hozzáadott értékű termékek iránt. Hozzátette, hogy a húsiparban egyébként nagyon csekély azon termékek száma, melyek tényleges élettani hatását hitelt érdemlően, tudományos igényességgel igazolták, pedig az igény erre erőteljes.

Elmondták, hogy a tartós piaci siker kulcsa, ha a termékek tényleges élettani előnyöket biztosítanak, finomak, ráadásul költséghatékony technológiákkal állíthatók elő.

A projekt a nemzetközileg is újnak számító in vitro emésztési modellrendszerrel és humánklinikai vizsgálattal is igazolni fogja a fiziológiai előnyöket.

Az új termékeket ipari körülmények között a Gulyás és Társa Kft., egy 51 munkavállalót foglalkoztató családi vállalkozás fogja tesztelni és gyártani.