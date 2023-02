Még sok a kérdőjel a kötelező visszaváltás körül

Az egyes kereskedelmi csomagolások, reklámhordozó papírok visszagyűjtésének és kezelésének finanszírozására kitalált, már a kilencvenes évek óta bevett termékdíj mellett jövőre megjelenik az úgynevezett EPR-díj. Ez az uniós hulladékgazdálkodási irányelvben az úgynevezett kiterjesztett gyártói felelősséget jelenti, miszerint az általuk forgalomba hozott, jellemzően egyszer használatos csomagolóanyagok életciklusának lejártával azok újrahasznosuljanak.

Magyarán a termék kibocsátójának a felelőssége, hogy a csomagolását visszagyűjtse, hasznosítsa.

A Világgazdaság cikke szerint ahhoz, hogy az egyszer használatos csomagolóanyagok visszagyűjtésében a fogyasztót is érdekeltté tegyék, a kereskedelmi csomagolások egy részére (egyelőre főleg az italok esetén) a kormányzat kötelező visszaváltási díjat vezet be. A jelenlegi tervek szerint ezt egységesen 50 forintban állapítanák meg a 6 literes űrtartalmú csomagolásokkal bezárólag minden kiszerelésre. A többutas, újrahasználható (eddig is visszaváltható) italok vagy más folyadékok csomagolásánál továbbra is a gyártó határozhatja meg, hogy mekkora betétdíjat szab ki.

Előfordulhat, hogy a vásárló a kosarába egyszerre tesz majd 50 forintos visszaváltási díjú és 80–110 forint értékű betétdíjas terméket, sőt olyat is, amelynek árába már a termékdíj is beépült.

Nagy boltok kötelezve

A jelenlegi tervek szerint a kötelező visszaváltás rendszeréhez a legalább 400 négyzetméter alapterületű élelmiszerboltoknak lesz csak kötelező csatlakozniuk. Vagyis a nagy üzleteknek – ha eddig nem volt – be kell szerezniük és üzemeltetniük kell a visszaváltáshoz szükséges eszközöket, munkaerőt. Ma a legtöbb kereskedő automatában gondolkodik, amely benyeli a visszaváltható csomagolást és cserébe az üzletben levásárolható, vagy a kasszáknál, esetleg az információs pultnál készpénzre váltható kupont ad.