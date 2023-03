Beszállt az árháborúba a Spar is, akár 39 százalékkal is csökkenti az árakat

A VG beszámol arról is, hogy jól látszik, hogy egyre kiterjedtebb a magyar kiskereskedelemben a két hónapja tartó árháború. Ennek az első szereplője az Aldi volt, amelyet a CBA, a Lidl, majd a Penny követett. Sokáig úgy tűnt, hogy a SPAR nem áll be abba a sorba, hogy direkt csökkentse egy-egy termék árát, most azonban majdnem tucatnyi termék árát vágta vissza látványosan, igaz, továbbra is egy egyedi program részeként. Megjegyzik, ebből a szempontból a SPAR lépése inkább a Lidl stratégiájára emlékeztet, ugyanis a német diszkont sem egy-egy termék árát mérsékelte, hanem több százét.