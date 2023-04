Nem mindennapi feladatra keres nem mindennapi kutyát a NAV

Rendszeresen tart kutyavásárt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a szervezetnél ugyanis meglehetősen sok feladatra kell képzett eb. – Szolgálati kutyáink egy részét keresésre képeztük ki, nekik dohányt, kábítószert vagy készpénzt kell általában megtalálniuk – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a mostani kutyabeszerzés kapcsán a NAV szóvivője, Kis Péter András. Már ezen a ponton rögtön adódik egy kérdés: mindenféle készpénzt felismernek a négylábúak?

– A szolgálati kutyák nem pénzváltók, a papír, a festék, a bankjegyek kezeléséhez használt más vegyi anyagok szagát tanulják meg és ismerik fel. Mivel az eurót, a dollárt és a forintot hasonló anyagokból állítják elő, így az ilyen elrejtett bankókat teljes biztonsággal felkutatják a NAV kutyái – magyarázta részben viccesen Kis Péter András.

A hatóságnál szolgálatot teljesítő négylábúak között akadnak olyanok is – mégpedig a járőrkutyák –, amelyek a biztonsági feladatok ellátásában segítik a pénzügyőröket. – Számos eb több feladatra is alkalmas – jegyezte meg a szóvivő, majd azzal folytatta, hogy a kutyavásárok emiatt is nagy jelentőségűek. A vásárok kiindulópontjaként a NAV felhívást tesz közzé, s megjelöli, milyen típusú ebekre lenne szüksége. Ezután a magánszereplők felajánlják állataikat, amelyeknek a hivatal valóságos felvételit rendez: előbb meg kell felelni az egészségügyi vizsgán, majd próbagyakorlaton kell bizonyítani. Ha az állat itt is helyt áll, 21 napos szintfelmérés kezdődik, a NAV csak ezután mond igent – vagy nemet – a felajánlott kutyára.

Keresni tudni kell. A NAV egyik szolgálati kutyája vizsgázik a szervezet bevetési igazgatóságának kutyakiképzőjében 2018 tavaszán. Fotó: MTI /Mohai Balázs

A tulajdonosok és a tenyésztők az adóhatóság egy közelmúltbeli felhívásra nagyjából félszáz négylábúval jelentkeztek, közülük kilenc felelt meg. Egy tizedikre azonban még szükség van.

– Mohácsra, a határátkelőhöz keresünk kistestű kutyát, mégpedig folyami vizsgálatok elvégzésére – mondta a szóvivő. – Ez annyit jelent – folytatta Kis Péter András –, hogy a kutyának hajókat kell majd átvizsgálnia, vagyis kis rekeszekbe, szűk helyekre is be kell tudnia bújni.

A hatóság tehát keresőkutyát képezne ki. A szóvivő közlése szerint az érdeklődő eladók április 12-éig jelentkezhetnek a NAV-nál tíz és 36 hónap közötti kutyáikkal.

A hatóság honlapján elérhető aktuális felhívás szerint a feladatra speciális tulajdonságú kutya felelhet csak meg.

Az ebnek bírnia kell a magasságot és a mélységet, fontos, hogy ne féljen az erős zajoktól, hanghatásoktól. Lényeges emellett, hogy a kutya csúszós, fényes felületeken és kicsi, szűk helyeken is magabiztosan közlekedjen, ne legyen agresszív és elférjen a kutyavezető kezében.

A hatóság tapasztalata szerint a feladatra – ivartól függetlenül – leginkább a kotorékebek, például a szálkásszőrű tacskó, a foxterrier, a jagd terrier és a hozzájuk hasonló típusú keverékek lehetnek a legmegfelelőbbek.

Borítókép: Az adóhivatal egyik szolgálati kutyája bemutató, másképpen munka közben, 2020 júniusában (Fotó: Kurucz Árpád)