Bővítette nyírbátori üzemét az Unilever

Huszonhárom milliárd forintos beruházással 80 új munkahelyet teremt az Unilever most átadott kibővített nyírbátori üzeme.

– A mai nap újra Kelet-Magyarországról szól. Az itt élő emberek valamennyiünknél jobban érzékelik a szomszédban zajló háború hatásait és szembesülnek nap mint nap a drámai következményekkel. Ezért fontosak a beruházások, fontos, hogy meg tudjuk győzni a legnagyobb vállalatokat arról, hogy itt fejlesszenek, itt hozzanak létre munkahelyeket – írta az eseményen részt vevő külgazdasági és külügyminiszter Facebook-posztjában. Szijjártó Péter úgy fogalmazott:

Az Unilever a világ bármelyik pontján létrehozhatta volna új üzemkapacitását, a vállalat mégis Magyarország és Nyírbátor mellett döntött: 80 új munkahely 23 milliárd forintos beruházás.

– Ez közös siker, ami egyértelműen azoknak az embereknek a munkáját dicséri, akik itt dolgoznak az Unilever nyírbátori üzemében. Legyen bármilyen stabil is egy politikai rendszer, legyenek bármilyen alacsonyak is az adók és legyen bármilyen fejlett is az infrastruktúra, hogyha az itt dolgozók képességei, szorgalma, kreativitása nem győzné meg a tulajdonosokat, akkor egészen biztosan nem tudtunk volna nyerni – zárta posztját a tárcavezető.

Az átadón a miniszter arról is szót ejtett, hogy már az idei első hat hónapban több beruházás érkezett Magyarországra, mint a tavalyi rekordév egészében, így jó esély van a 2022-es adatok duplázására.

Hangsúlyozta, hogy mesterhármast sikerült elérni, a beruházások, a foglalkoztatottság és az exportteljesítmény csúcsát is megdöntötték.

– Az is világos, hogy a gazdasági teljesítmény alapját a beruházások adják, hiszen a beruházások teremtenek munkahelyeket, a munkahelyeken lesz munka, a munkából pedig lesz gazdasági teljesítmény – szögezte le. – A beruházások és az export folyamatosan húzzák egymást, a beruházások és az export folyamatosan erősítik egymást, s újabb és újabb rekordok elérésére tesznek minket képessé – tette hozzá.

