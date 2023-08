Szó sincs arról, hogy búcsút inthetnénk az energiaválságnak. Az elmúlt napokban például újra emelkedett a gáz tőzsdei ára. Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a minap arra is felhívta a figyelmet, hogy a növekvő ázsiai igények miatt Amerikából valamivel kevesebb cseppfolyósított gáz (LNG) érkezik Európába, mint korábban. Egy ausztrál LNG létesítményben sztrájkot jelentettek be a dolgozók és bár az országból nem érkezik számottevő mennyiségű gáz az Európai Unióba, az eset befolyásolhatja Ázsia ellátását és így közvetetten az európai piacot is.

A szakértő rámutatott, hogy a két hatás eredményeképpen, a gáz tőzsdei ára 26 euró/MWh-ról 45 euróra emelkedett az elmúlt hetekben, jelenleg is negyven euró környékén mozog. Az áremelkedés mértéke szerencsére messze elmarad a tavaly nyáron tapasztalttól, de arra figyelmeztet, hogy Európa gázellátása továbbra is feszes.

Hortay Olivér szerint a gáztárolók magas töltöttsége nem nyújt teljes védelmet, mert az Európai Unió összesített kapacitása a közösség éves igényének csak valamivel több, mint negyedét fedezi.

Azzal pedig, hogy az ellátást a korábbiaknál jóval nagyobb arányban az LNG biztosítja, a kontinens érzékennyé vált a globális gázpiaci mozgásokra.