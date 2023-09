Körénk épül a digitális világ

A digitális megoldások sikeres alkalmazása napjainkra a gazdasági versenyképesség alapfeltételévé vált – mutatott rá lapunk a minap. A folyamatosan fejlődő információtechnológia azonban nem csak a vállalkozások működését és eredményességét befolyásolja, hanem a lakosság mindennapi szokásaira is hat. Ez utóbbi a többi között megmutatkozik az internethasználat gyakoriságában, módjában és céljában is.

Hazánkban az internet-előfizetések száma folyamatosan nő. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összegzése szerint 2015-ben a háztartások 76, míg tavaly már 91 százaléka rendelkezett hozzáféréssel a világhálóhoz.

Ez az érték közelít az uniós átlaghoz, 2015-ben hat, 2022-ben egy százalékpontra csökkent a különbség. A visegrádi országok közül Szlovákiában és Csehországban a háztartások internetellátottsága hazánkéhoz hasonló, Lengyelországban viszont magasabb (93 százalék) volt. Az internethasználat a fiatalok körében gyakoribb, de az elmúlt évek adatai szerint az idősebbek egyre nagyobb hányada netezik naponta. A korcsoportok szerinti magyar arány általában meghaladja az uniós átlagot, kivéve az idősebb korosztályoknál, ott az uniós átlag továbbra is magasabb. Megállapítható az is, hogy a világháló a kultúrafogyasztás egyik fontos csatornájává vált, emellett egyre aktívabban használjuk ezt a lehetőséget kapcsolattartásra, tájékozódásra. Leginkább híreket olvasunk, e-mailezünk, valamint a közösségi oldalakat böngésszük. A járvány rávilágított, hogy az internetkapcsolatot lehet használni otthoni munkavégzéshez, valamint digitális oktatáshoz, tanuláshoz is.