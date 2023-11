A vasi cégek vezetői, a gazdasági élet jól ismert szereplői képviseltették magukat a Savaria Economic Forum csütörtök esti rendezvényén Szombathelyen – számolt be az eseményről a Vaol.hu. A West Hungary Projekt által szervezett rendezvényen Szajlai Csaba, a projekt vezetője, a Világgazdaság főszerkesztője köszöntötte a megjelenteket.

A szombathelyi rendezvényen Szajlai Csaba, a Világgazdaság főszerkesztője köszöntötte a megjelenteket. Fotó: Vas Népe/Unger Tamás

Szavait követően Fábián Gergely, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára úgy fogalmazott, mind az infláció, mind az energiaárak, a kamatlábak és a bizonytalan környezet is „beütött”. Mindez pedig olyan környezetben történt, ahol munkaerőhiányt tapasztalunk. – A nehezén túl vagyunk, a harmadik negyedévtől jobb eredményekre számítunk.

A KSH legfrissebb jelentését idézve elmondta, augusztusban az előző évihez képest 5,3 százalékkal esett vissza a hazai ipari termelés volumene, ugyanakkor a két sikertörténet a járműgyártás, valamint a villamos berendezés gyártása volt, ahol bővült a termelés. Említette itt a világpiaci folyamatok szerepét, aminek a magyar gazdaság kitett, és azt is, hogy az EU-ban szintén gazdasági visszaesésnek lehetünk tanúi.

Fábián Gergely államtitkár szerint t úlélőshow-t láttunk az elmúlt tizenkét hónapban. Fotó: Vas Népe/Unger Tamás

Zöldátállás, dróntechnológia

Az államtitkár sorolta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium vállalkozások számára nyújtott válságkezelési programjait és a már látható eredményeket. Beszélt a zöldátállás és a digitalizáció jelentőségéről is. Fábián Gergely három iránypontot említett az új iparstratégiából: hazai beszállítófejlesztés azért, hogy a magyar vállalatok az értékláncban minél nagyobb mértékben és minél magasabb szinten jelenjenek meg; a K+F+I támogatása, hogy minél jobb kapcsolat legyen a hazai cégek és kutatásfejlesztést végző intézmények, egyetemek között; s a harmadik tér az ágazatukban élen járó vállalatok, a „magyar bajnokok” kinevelése és a régióban való terjeszkedése.

Beszélt arról is, a kreatív iparban és a az IKT-szektorban is látnak potenciált. Olyan pilot programokkal készülnek, amik az 5G-t, a mesterséges intelligenciát (MI) és a dróntechnológiákat alkalmazzák. Kitért arra is, az MI-stratégia már rendelkezésre áll, és készül a drónstratégia is, hiszen várhatóan pár év múlva több százezer drón lesz jelen a gazdaság számos iparágában. A teljes cikk itt olvasható.

Borítókép: Fábián Gergely (Fotó: Vas Népe/Unger Tamás)