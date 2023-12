Minden támogatásra nagy szükség van

Az adventi az összes karitatív szervezetnél rendkívül sűrű időszak. A Magyar Református Szeretetszolgálat lapunk megkeresésére arról számolt be, hogy a különböző természeti vagy humanitárius katasztrófák megérintik az embereket, és sokan szeretnének segíteni a bajbajutottaknak. Jó példa erre a februári törökországi, valamint a szeptemberi marokkói földrengés után meghirdetett adománygyűjtés, de az elmúlt évben az orosz–ukrán háború hatásai és következményei minden eddiginél több segíteni akaró embertársunkat késztették cselekvésre.

A nem szervezett keretek között megvalósuló, egyéni segítségre is találunk jó néhány példát: ha valakinek leégett az otthona, a tárgyi felajánlások mellett gyakran a károsultak bankszámlaszámát is elkérik a segíteni szándékozók, de mutatkozik a tenni akarás akkor is, ha például mentett állatot kellene az új gazdájához vagy egy átvevő szervezethez fuvarozni.

Látszik az emberek közötti összefogás ereje akkor is, ha csak pár száz vagy legfeljebb pár ezer forintos egyéni felajánlásokról van szó: ilyen módon közvetlenül a bajbajutottaknak tudnak segíteni.

Egyesületi szinten nézve a Magyar Református Szeretetszolgálat alapvetően nem szokott egyéni adománygyűjtéseket célzottan meghirdetni. Amennyiben vis maior helyzetről szereznek tudomást lelkipásztoroktól, önkormányzatoktól, családsegítő szolgálatoktól, tárgyi adományokat juttatnak el a arra rászorulóknak, nyilvános adománygyűjtést nem szerveznek.

Kérdésünkre azt írták, nem lehet általánosan kijelenteni, hogy a tárgy vagy a pénzbeli segítség lenne a jellemzőbb. Azok körében, akik a szervezet áruházi gyűjtéseivel találkoznak, vagy olyan településen élnek, ahol irodát tart fenn a Magyar Református Szeretetszolgálat, nagyobb népszerűségnek örvend a tárgyi adományozás. Ugyanakkor azokból a megyékből is akad több támogató, ahol nincs állandó irodájuk – ezekben az esetekben a távolság miatt a pénzügyi támogatások a jellemzőek.

A Magyar Református Szeretetszolgálat kiemelte: az elmúlt évek egyik kedvező változása, hogy a legtöbb cégnél, vállalatnál egyre nagyobb hangsúlyt kap a társadalmi felelősségvállalás.

Ez a nagy cégek marketingtevékenységének alapvető eleme és igyekeznek a tevékenységi körükhöz kapcsolható célt támogatni: például a hátrányos helyzetű csoportok segítésében, vagy más társadalmilag fontos ügyben, például a környezetvédelem területén vállalnak szerepet. A segítségnyújtásnak számos ismert és kevésbé ismert formáját alkalmazzák. Az egyik elterjedt gyakorlat a munkavállalók bevonásával a pénz- és tárgyadományok gyűjtése. Akad példa a karácsonyi céges ajándékokra szánt összegek felajánlására is, vagy maga az adott cég dönt arról, milyen célt, illetve szervezetet támogasson. Szokás még valamilyen civil vagy állami szervezetek által kezdeményezett jótékonysági rendezvény, kezdeményezés felkarolása, az egyik ilyen ismert példa a cipősdoboz akció. Szintén érdemben segítik a cégek a tartósélelmiszer-adományozást, kifejezetten a karácsonyi időszakban. A kisebbek jellemzően valamilyen helyi kezdeményezést karolnak fel, de gyakori az is, hogy a kisebb-nagyobb vállalkozások meleg étellel vagy felújítással, újjáépítéssel nyújtanak segítséget.

Az adventi időszakban alapvetően több adomány és felajánlás érkezik a szeretetszolgálathoz, azonban mindez annak is köszönhető, hogy az év többi részéhez képest ilyenkor egyszerre több adománygyűjtés is zajlik.

Ilyenek például a Szeretetdoboz tartósélelmiszer-gyűjtés, a gyermekek karácsonyi kívánságait valóra váltó Kívánságlista vagy a rászoruló gyermekeket segítő Nyilas Misi-pakk akció. Mindezek mellett a téli krízisidőszakban kezdődik a szeretetszolgálat tűzifaprogramja, valamint a melegételosztások és a teajáratok is ebben az időszakban a jellemzőek.

Az év végén tehát a beérkező adományok mennyisége összességében több, viszont az adománykérelmek száma is növekedést mutat: éppen ezért minden támogatásra rendkívül nagy szükség van.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök adománycsomagokat készít a Magyar Református Szeretetszolgálat hajléktalanokat segítő adventi programjában a segélyszervezet budapesti központjában 2023. december 6-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)