Bezár a Nyugati téri McDonald's

Kiemelik továbbá, hogy nagy látványosság lesz majd az ételszállító szalag, amely a termékeket a konyha két szintje között fogja továbbítani.

A transzporter felmegy egészen a galériára, amit a vendégek egy üvegdobozon keresztül láthatnak.

A portál arról is beszámol, hogy az étteremben érintőképernyős kioszkok és hagyományos kasszák is lesznek majd, így mindenki a neki tetsző módon rendelhet magának. Megjegyzik, a MyMeki mobiltelefonos alkalmazáson keresztül is lehet rendelést leadni, és azt akár egyenesen az asztalukhoz rendelni.

Hangsúlyozzák, a közelben – a Westendben, az Oktogonon és a Jászai Mari téren található – McDonald's-egységek továbbra is várják a vendégeket.