Jól kihasználható kedvezmények

Nagyjából minden vármegyéről elmondható, hogy a székhelye számít a legkeresettebb településnek, és ez Baranya megyére fokozottan igaz.

Az ott meghirdetett 7200 ingatlan hatvan százaléka, nagyjából 4300 Pécsen található, ám korántsem ez a város a legdrágább

– mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette, Baranyán belül mind településméretben, mind pedig árak tekintetében nem a szórás, a százezertől a közel egymilliós négyzetméterárig minden előfordul, a legdrágább települések egyébként a Pécs környéki Pécsvárad (930 ezres átlagár) és Kozármisleny 719 ezer forintos átlagos négyzetméterár. Pécs négyzetméterátlaga 605 ezer forint, ezen belül az újépítésűek átlagosan 895 ezer forintba kerülnek négyzetméterenként.

A szakértő rámutatott, Pécs vonzáskörzete és maga a megyeszékhely azért népszerű, mert az egyik legnagyobb magyarországi egyetemváros, a több egyetemi kar sok városrészt lefed, ez pedig folyamatos lakhatási igényt jelent, azaz a kiadó lakások piacának is kedvez. A befektetési célú vásárlásoknál adja magát a lehetőség, hogy a városban vagy a közvetlen környékén vegyen valaki olyan ingatlant, amit később kiadhat. Az átlagos bérleti díj Pécsen 150 ezer forint havonként.

Balogh László itt rámutatott az árazásban fellelhető különbségekre. Ugyanis addig, ameddig az eladó lakások nem számítanak kifejezetten drágának, addig Pécs az albérletpiac legdrágább egyharmadában található.

Balogh László az otthonteremtési támogatásokra vonatkozó kérdésünkre azt mondta, a megyei ingatlanárakból és a változatos település és árszerkezetből eredően nem kell éles határvonalat húzni, mert a nagyvárosokban a csok plusz, míg a kisebb településeken a csok plusz és a falusi csok kombinálhatósága jelentős mozgásteret biztosít. Igaz, hogy az alacsonyabb árak kisebb kereslettel is párosulnak. Hozzátette, a 171 ezer baranyai ház vagy lakás négy százalékát hirdetik eladásra, fővárosi viszonylatban ugyanez az arány, csak ott 965 ezer lakóingatlanból hirdettek meg negyvenezret értékesítésre.

Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője lapunk megkeresésére azt mondta, értékesítési adataik alapján Baranya vármegye legolcsóbb települései közé tartozik például Gyód és Berkesd, a KSH 2022-es egész éves adatai szerint a legkedvezőbb árakon Komlón, Mohácson és Szigetváron lehetett ingatlant vásárolni.

A megújult otthonteremtési támogatások egyértelmű hatásaként az eddigi évekhez képest viszonylag korábban elindult az idei évben a kereslet az építési telkek iránt, sok az érdeklődő és a tranzakció is. Ugyanakkor összességében elmondható, hogy a nagy értékű ingatlanokat is beleértve fokozódott az ingatlanok iránti kereslet Pécsen. A csok plusz ugyanis szerintük is kiváló lehetőség, amely a babaváróval kombinálva még azokat is vásárlásra készteti, akik egyébként nem gondolkodtak ingatlanszerzésen.

A falusi csokos településeken is egyértelműen növekszik az érdeklődés, számos olyan ügyfél van, aki nagyon várta már, hogy elérkezzen az új év, és belevághasson a támogatások segítségével az otthonteremtésbe. Mindezt úgy, hogy a támogatásokat kombinálja, és nem a megyeszékhelyen vagy a közvetlen agglomerációban használja ki a lehetőségeket.

Benedikt Károly kérdésünkre elmondta azt is, a városi rangú települések sincsenek kizárva a falusi csokos települések listájáról, így a már említett Pécsváradon, ami az egyik legdrágább településnek tekinthető, szintén igénybe vehető ez a támogatási forma. Kővágőszőlős viszont még közelebb található Pécshez, ennek a községnek ez adhatja a népszerűségét, de keresletnövekedésre számít a Duna House Villány esetében is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Krakenimages.com)