Otthonteremtés: érdemes kombinálni a támogatásokat

Benedikt Károly rámutatott arra is, hogy a különböző települések ingatlanárait befolyásolja az országon belüli lokáció, valamint a közösségi intézmények elérhetősége is az infrastrukturális adottságok mellett. Az otthonteremtési támogatások igénybevételével vásárló párok, családok kivétel nélkül gyermekvállalás vagy családbővülés előtt állnak. Így mindenképpen érdemes figyelembe venniük a településválasztáskor az orvosi ellátás és az oktatási intézmények, és természetesen az ésszerű közelségben található munkahelyek elérhetőségét is. Mindezek a félreesőbb, kisebb településeken nem feltétlenül adottak. Lapunk külön rákérdezett a Balaton és térségére is. A szakértő jelezte:

Veszprém és agglomerációja, valamint az egyéb, balatoni vagy a tó tágabb környezetében elhelyezkedő települések népszerűsége eddig sem volt vitatott. Többen választották ezt a környéket állandó lakhatás céljából a járványidőszakot követően is. Ezek a helyszínek továbbra is keresettek.

Az Otthon Centrumtól is érkezett válasz a megkeresésünkre. Szakértőik arra hívták fel a figyelmet, hogy a falusi csok a nagyvárosokhoz közeli településeken éreztetheti hatását. Válaszukból az derül ki, ez bizonyos mértékű népességmozgással is együtt járhat, a kevésbé preferált településekről akár többen el is vándorolhatnak. A csok plusz pedig elsősorban a fővárosi agglomerációban, valamint a nagyvárosok kertvárosi részeiben, illetve a főváros külső pesti kerületeiben hozhat keresletélénkülést. Ezzel együtt a jó állapotú ingatlanok esetében minimális áremelkedéssel is érdemes számolni.