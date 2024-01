Még várni kell a kínai hatalomátvételre a világ legerősebb gazdaságainak rangsorában

A londoni székhelyű Centre for Economics and Business Research (CEBR) tanácsadó cég elemzése szerint az Egyesült Államok, Kína és India várhatóan egymást váltva lesz a világ első számú gazdasága ebben az évszázadban – írja a Világgazdaság.

A GDP alapján Kína leghamarabb 2037-re veheti át az első helyet a legnagyobb gazdaságok között, de potenciálisan erős növekedés várható más országokban, például Indiában is, amelynek mások is hasonlóan fényes jövőt jósolnak. A Goldman Sachs szerint például 2075-re India lesz a világ második legnagyobb gazdasága, megelőzi nemcsak Japánt és Németországot, hanem az Egyesült Államokat is. A világ legnépesebb országa ezen a listán jelenleg az ötödik, tavaly szeptemberben taszította maga mögé az Egyesült Királyságot, egy évtizede pedig még a 11. helyen állt.

Kínának az ad nagy esélyt az Egyesült Államok megelőzésére, hogy az életszínvonalat nem veszik figyelembe, amikor felállítják a legnagyobb gazdaságok sorrendjét. „Ebben a tekintetben ugyanis Kína abszolút sehol nincs ahhoz, hogy utolérje az Egyesült Államokat” – mondta a CNBC-nek Nina Skero, a CEBR vezérigazgatója.

A közgazdászok úgy gondolják, hogy a nagy és gyorsan növekvő GDP jelzi egy nemzet katonai erejét, gazdasági befolyását és nemzetközi jelentőségét.

A CEBR korábban azt prognosztizálta, hogy Kína 2028-ra előzi meg az Egyesült Államokat, ez tolódott most ki szerintük későbbre.

Más elemzők szerint a mélyen gyökerező strukturális problémák miatt a kínai GDP egészen a 2040-es évekig nem haladja meg az amerikait, de az is lehet, hogy ez soha nem következik be.

Az országban gyengül az üzleti bizalom, ami arra kényszeríti a kormányzatot, hogy öntse a pénzt a gazdaságba, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez sem elég. „Kína legnagyobb problémája, hogy sem a népességnek, sem a magánszektornak, sem pedig a befektetőknek nincs hosszú távú bizalmuk a gazdaságban” – vélekedett Yasheng Huang, az MIT Sloan School of Management közgazdászprofesszora.

A népesség növekedése a 21. században Kínában és az Egyesült Államokban megtorpant, India azonban részesülhet az úgynevezett demográfiai hozadékból, vagyis abból, hogy a munkaképes korú népesség jól tőkésített üzleti környezetben növekszik.

A népesség Indiában még mindig nagyon fiatal más nagy ázsiai gazdaságokhoz, például Japánhoz, Dél-Koreához vagy Kínához képest. Ez adja meg Indiának a lehetőséget, hogy meglehetősen gyors ütemben növekedjen

– hangsúlyozta Rajiv Biswas, az S&P Global Market Intelligence ázsiai csendes-óceáni térséggel foglalkozó vezető közgazdásza.

Azt a potenciált azonban ki kell használni, és jelenleg nem ez a helyzet. Hiába India a világ legnépesebb országa, a munkaerőpiaca változatlanul elmarad Kínáétól, a munkaképes korú lakosságnak csak az 51 százaléka dolgozik, ami 25 százalékponttal alacsonyabb a kínainál.

Bár az Oxford Economics szerint ez az arány idővel emelkedni fog, az indiai munkaerőpiac a 2040-es évek végéig kisebb lesz, mint a kínai. Az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely úgy véli: ahhoz, hogy ezen a téren már 2030-ra elérjék Kínát, az kellene, hogy a foglalkoztatás meghaladja a 70 százalékot.

A két ország foglalkoztatásában a legnagyobb különbség a nők miatt van: Kínában a 71 százalékuk dolgozik, míg Indiában csak a 25 százalékuk.

Borítókép: Kínában strukturális problémák hátráltatják a növekedést (Fotó: Pexels)