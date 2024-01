Óvatosan kezdi az évet a budapesti újlakás-piac

Az ingatlanfejlesztők mindössze 3500 új otthon megépítését célozták meg hirdetni kezdett projektjeikkel, ami 45 százalékkal volt kevesebb az előző évre tervezettnél, ez pedig a tíz évvel ezelőtti szintet idézi – derült ki az OTP Budapesti újlakás-értéktérkép adataiból. Hasonló mértékű lett a visszaesés az értékesítésben is: az év folyamán 2960 új társasházi lakásra találtak vevőt, mintegy feleannyira, mint egy évvel korábban.

A várható átadások száma a 2014–15-ös szintet idézi az újlakás-piacon

Fotó: Shutterstock

Tavaly 6220, kétlakásosnál nagyobb projektben épülő lakást adtak át a fővárosban, erre az évre alig többet, 6310-et terveznek. Sőt, Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint az év végére ez a csekély többlet biztosan elolvad, ugyanis sok év tapasztalata az, hogy a tervezett átadások sok száz, sőt akár ezres nagyságrendben is átcsúsznak a következő évre.

Az idei év elejére a már átadott, de még eladatlan új lakások száma meghaladta az 1200-at, ami az elmúlt tíz évben a második legnagyobb készlet. Ám az elemző arra is emlékeztet, hogy a 2008-at követő válság idején volt ez sokkal nagyobb is, akkor előfordult, hogy a 3000-et is meghaladta az azonnal költözhető lakások száma Budapesten.

A jelentős fővárosi készlet ellenére a publikus beruházói és értékesítői információkból dolgozó OTP-s adatbázis szerint jelenleg egyáltalán nem kínálnak azonnal beköltözhető új lakást Budavárban, és Rákospalotán is csak egyetlen egyet. Ugyancsak tíznél kevesebből lehet választani az V., a XVI., a XVIII., a XX., a XXII. és a XXIII. kerületekben. Ezzel szemben száznál is többet kínálnak öt kerületben, ezek a XI., a XIII., a X., a VIII., valamint a III. kerületek.

A kínálat bővülésében kiemelkedő szerepe van a XIII. kerületnek, a tavalyi tény- és az idei tervadatok szerint is ott épül nagyjából minden negyedik fővárosi új lakás. Ugyancsak meghatározó fejlesztési terület Újbuda, a 2024-ben átadandó otthonok közel harmadát oda várják. Az idei várakozásokat tekintve Ferencváros a harmadik dobogós.

Ha idén még nem is indul sokkal több beruházás, Valkó Dávid szerint arra lehet számítani, hogy számos fejlesztéshez igyekeznek majd megszerezni az építési engedélyt a vállalkozások. Fontos határidő közeleg ugyanis: a kedvezményes, ötszázalékos áfát csak azoknál az otthonoknál alkalmazhatják 2028-ig a fejlesztők, amelyekhez ez év végéig megkapják a jogerős építési engedélyt. Így az időben beszerzett engedélyük lehetővé teszi, hogy a következő közel öt évben akkor építsenek, illetve kezdjenek értékesíteni, amikor a piaci helyzetet a számukra legkedvezőbbnek látják.

A 2024-es átadással tervezett új budapesti otthonokat közel 1,5 millió forintos átlagos négyzetméteráron kínálják, ami az előző évvel összevetve mintegy 18 százalékos nominális növekedést, reálértéken viszont stagnálást jelent. A konkrét ajánlatok azt mutatják, hogy a kis és nagy befektetők közül is sokan akcióznak, különféle kedvezményeket, illetve ajándékokat kínálnak, így keresik azt az árat, amire a vevők már hajlandóak előlépni. Emiatt most olyan környéken is lehet találni néhány lakásnál 900 ezer forint alatti bevezető árat, ahol a tipikus árszint már 2022-re 1 millió forint feletti volt.

Mindent egybevetve: az elemző szerint 2024 szerencsés év lehet a vásárlók piacra lépésére. Az új lakások további áresésére már nem érdemes várniuk.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)