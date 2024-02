Akár vályogházra is igényelhető a falusi csok

Az állami támogatások igénybevételéhez az igénylőkre vonatkozó elvárások teljesítése mellett kiemelten fontos szempont az is, hogy a választott ingatlan is megfeleljen a követelményeknek. Ha viszont megfelel, a rosszabb állapotú ingatlanok is előbb gazdára találhatnak, illetve javulhat a lakhatási minőség azáltal, ha igényelhető rájuk a támogatás.

A hazai lakóingatlan-állomány jelentős része szorul felújításra, amelyhez a falusi csok jól jöhet

(Fotó: Dunántúli Napló/Laufer László)

Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője lapunk megkeresésére elmondta, ilyen alapfeltétel, hogy a ház lakható állapotú és elrendezésű legyen, 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, valamint fürdőhelyiséggel és WC-vel is rendelkezzen.

Ezen felül közműves villamosenergia-szolgáltatással, egyedi fűtési móddal, közműves szennyvízelvezetéssel, ivóvíz-szolgáltatással kell rendelkezzen. Kivételt képez, ha az adott településen nincs csatornahálózat, ilyenkor a szennyvizet megfelelően kell kezelni, illetve a tárolóból elszállíttatni. Ahol pedig nem érhető el vezetékes ivóvíz, ott a kertben lévő kút vizének kell iható minőségűnek lennie – magyarázta a szakértő.

Rámutatott, számos olyan elnéptelenedő település található az országban, ahol kifejezetten olcsón lehet felújítandó, lakható otthonhoz jutni, többségük szerepel is a falusi csokos preferált kistelepülések listáján. Az ország ingatlanállományának jelentős része szorul felújításra, ezt pedig az is alátámasztja, hogy a nem falusi csokos településeken található ingatlanokat is beleértve a Duna House aktuális, országos adatbázisának 28,7 százaléka tartozik a felújítandó, vagy lakható állapotú otthonok közé.

Az ingatlanra vonatkozó elvárások sorában az alapterület és a közművek mellett számít még a belmagasság és a falazat anyaga, utóbbi azért fontos, mert sok kistelepülésen találhatók vályogházak. Benedikt Károly kiemelte,

Magyarország ingatlanállományának 17 százaléka vályog vagy sár falazatú, és a falusi csokkal érintett területeken javában találhatunk ilyen, vagy jobb esetben vegyes falazatú családi házakat.

Ezek többsége egyértelműen modernizálásra szorul. Azonban jó hír, hogy amennyiben van a ház körül járda, megoldott a csapadékelvezetés és a vízszigetelés, még a vályogházakra is igényelhető a falusi csok. Benedikt Károly szerint azért érdemes pénzügyi szakértő segítségét igénybe venni, mert egy ilyen szakember nem csupán a támogatások mértékét ismeri, hanem az egyes pénzintézetek eltérő lehetőségeiről, feltételeiről is tájékoztatni tudja az igénylőket. A vályogházak biztosításánál pedig még inkább eltérnek a feltételek.

A szakértő kitért rá, a csok plusz esetében eltér a felhasználási mód. Az új és használt lakás vagy egylakásos lakóépület (családi ház) építéséhez, vásárlásához, lakás megvásárlásával egybekötött bővítéséhez vagy meglévő lakás bővítéséhez is felhasználható, azonban bővítéssel nem járó szimpla korszerűsítésre, felújításra, illetve telekvásárlásra nem igényelhető.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)