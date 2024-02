Drágul a sütemény és a fagyi is, idén ennyibe fog kerülni a felhőtlen cukrászdázgatás

Szívhatják a fogukat az édesszájúak, ugyanis drágulás jön a cukrászdákban, az legalábbis teljesen biztos, hogy a győri Bécsi kávéház magasabb áron adja a süteményeket és a fagylaltot – adta hírül a Kisalföld.

A portál azt írja, ennek a legfőbb oka az, hogy megemelkedtek a költségeik, illetve szeretnék növelni a dolgozók bérét is. Emellett az alapanyaggyártók is emeltek az árakon, drágult például a vaj, a tej és a csokoládé is, továbbá fizetniük kell a közüzemi díjakat, a számláikat és a bérleti díjakat is, emiatt tízszázalékos áremelés várható.