Durván megdrágul a Revolut Magyarországon

A felhasználók tömegeit érinti, hogy a napokban komoly áremelés állt be a Revolut előfizetéseinél – erről a Revinfo.hu számolt be. A blog szerint ugyanis február 2-től Magyarországon is már magasabb díjakon érhetők el a Revolut csomagjai. Nem egyöntetűen, hiszen a drágítás az egyes termékeknél eltérő arányú, illetve a standard kategória továbbra is díjmentes. Mindenesetre, akik havonta fizetnek elő, április 3-tól találkozhatnak majd a Revolut magasabb havidíjaival – ismertette a Világgazdaság.

Az áremelés annyiban nem meglepő, hogy az Egyesült Királyságban már tavaly novemberben, míg több más országban decemberben drágult meg az előfizetés. Éppen ezért várható volt, hogy mindez Magyarországon is bekövetkezik.

A Revolut weboldalán még nem frissítették az összegeket, de elérhető egy kondíciós lista, amelyet megnyitva láthatók az új magyarországi árak, valamint ezek érvényességi időpontja.

Fontos tudni, hogy minden fizetős Revolut-előfizetésnél egy évre kell szerződni a szolgáltatásra, vagyis a virtuális bank éves hűségidőt alkalmaz. (Leszámítva az Ultra-csomagot, ott csak hat hónap.) Az új árakat látva felmerülhet, hogy valaki inkább lemondaná az előfizetését. Ezt a csomag aktiválását követően 14 napig lehet megtenni úgy, hogy a Revolut visszatéríti a csomag díját, bár kézbesítési díjat bizonyos esetekben felszámítanak.

A kéthetes türelmi idő után viszont más szabály él a lemondásra. Ekkor már kéthavi díjat kell kikifizetni, egyfajta kötbérként. A csomagot az adott hónapfordulóig lehet használni, majd visszaáll az eredeti előfizetésre. A Revolut annyi segítséget azért ad az ügyfeleknek, hogy az applikációja pontos számítást ad arról, mennyibe kerül az adott termék lemondása.

https://www.vg.hu/cegvilag/2024/02/durvan-megdragul-a-revolut-magyarorszagon-akar-harmadaval-is-emelik-a-dijat