Dübörög a diétabiznisz, már nem elég a fogyasztóinjekció, most valami nagyon különlegeset kezdenek el gyártani az Ozempic-függőknek

Kifejezetten a magukat fogyókúrás gyógyszerekkel, például a dán Novo Nordisk Wegovyjával vagy Ozempicjével injekciózó embereknek szánja új termékeit az Egyesült Államokban a Nestlé – írta kedden a Reuters cikke alapján a Világgazdaság.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy az Ozempic javallata eredetileg cukorbetegségre szólt, ám az orvosok és persze a felhasználók is gyorsan rájöttek, hogy az injekció fogyasztószernek sem utolsó, ezért az amerikaiak, sőt a magyarok is eléggé rákaptak a fogyiszurira.