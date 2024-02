Valóban csodákra képes az Ozempic, a testsúlycsökkentő szer?

Ismét dagad az Ozempic injekcióval kapcsolatos botrány. A brit reality sztár, Kelly Osbourne február végén csodálatosnak nevezte a gyógyszert, és közölte, hogy csak azért dühösek az emberek, mert nem tudják megfizetni az egyébként valóban borsos árú injekciót. A közösségi médiában hatalmas felháborodást keltett Osbourne interjúja, számosan reagáltak a Redditen és az X-en, hogy szörnyű, hogy a valódi cukorbetegek azért jutnak nehezebben a szerhez, mert a mély pénztárcával rendelkezők inkább választják a könnyebb utat a fogyáshoz, és injekciózzák magukat, mintsem másképp étkezzenek és sportoljanak, tehát teljes életmódváltáson menjenek keresztül.

Sokan bármit megtennének a fogyásért (Fotó: Getty Images)

A sajtóban eddig is számos olyan eset került elő, amikor nem cukorbetegek próbáltak a szerrel fogyni – annak ellenére, hogy elsősorban a kettes típusú cukorbetegségben alkalmazzák. Idővel Nagy-Britanniától Németországig fordultak elő akár életveszélyt okozó hamisítási ügyek, és nem sokkal Osbourne interjúja előtt jelent meg egy tanulmány, amely szerint csak minden ötödik, az Ozempic adagolását abbahagyó beteg tudja tartani a súlyát. Az Epic Research közel negyvenezer beteg feljegyzését vizsgálva jutott az eredményre, hogy a betegek mindössze húsz százaléka maradt ugyanolyan, és majdnem minden ötödik visszahízott vagy még többet szedett fel.

Szakérők szerint ezért különösen veszélyes a celebek megszólalása, mivel az Ozempic mégsem olyan hatékony az egyszerű fogyásban. Az injekciót elsősorban a vércukorszint csökkentésére alkalmazzák, de van testsúlycsökkentő hatása is, ami a kettes típusú cukorbetegek esetében hasznos, hiszen körükben gyakori az elhízás. A fogyást segítő hatás miatt azonban számosan használják anélkül, hogy cukorbetegek lennének.

– Hazánkban az aktuális szakmai irányelvek és a szer törzskönyve szerint az Ozempic felírásának feltétele az igazolt cukorbetegség. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szabja meg, milyen esetekben, áron juthat hozzá a beteg: bizonyos vércukoranyagcsere-állapothoz kötik a támogatás mértékét. Igazolt cukorbetegség nélkül teljes áron írható fel a készítmény – mondja el Bartos Tímea, a Budai Egészségközpont belgyógyász-diabetológus szakorvosa, hozzátéve, hogy az Ozempic kedvezményes felírását meg kell előznie egy három hónapig tartó, másik gyógyszerrel való kezelésnek.

A szer speciális hormonok felszabadítására ösztönzi a szervezetet, amelyek a gyomorürülés, a bélmozgás és a felszívódás gyorsaságát határozzák meg. A folyamat elnyújtásával a cukrok lassabban szívódnak fel, így tovább tart a telítettségérzet. A mellékhatásként jelentkező émelygés miatt sem eszik annyit a beteg, illetve a szer a központi idegrendszerre, az éhségközpontra is blokkoló hatást gyakorol (a beteg nem kívánja a magas zsírtartalmú ételeket), így a kettő együtt segíti a fogyást, csökken a test- és a testzsírtömeg is, bár a hatások és a mellékhatások eltérő mértékben jelentkeznek.

Van, akinek annyira erős hányingert okoz az Ozempic, hogy egyáltalán nem tolerálja. Ezenkívül gyakori a hasmenés, a reflux és a kellemetlen gázképződés fokozódása. Mindez lehet átmeneti. Kiemelten fontos figyelemmel kísérni a hasnyálmirigyet, mert akut gyulladása esetén a kezelés nem folytatható, illetve a pajzsmirigy-betegségeket, elsősorban a daganatokat kell kizárni

– magyarázza Bartos Tímea.

Mivel a szer iránti kereslet sokkal nagyobb, mint az előállított mennyiség, a feketepiacon is megjelent a készítmény. Gyakran hamisítják, ami tovább növeli az egészségügyi kockázatot, Ausztriában például előfordult, hogy a vércukorszint annyira csökkent a hamisított injekció nyomán, hogy a beteg hipoglikémiás állapotba került. A hamisított termékek ugyanakkor színükben és a márkajelzés hiányában is eltérnek az eredetitől. A biztos beszerzési hely a gyógyszertár, azonban ott a kereslet miatt gyakran hiánycikk az Ozempic, így a jogosult, igazolt cukorbetegek nem jutnak hozzá. Pedig a fogyni vágyóknak más alternatíva is létezne.

– Akinek harminc kilogramm/négyzetméter feletti vagy más alapbetegség mellett 27 kilogramm/négyzetméter a testtömegindexe, annak orvosi kontroll mellett egy másik, hasonló hatásmechanizmusú szer, a Saxenda jelenthet segítséget. Ez jogszerűen írható fel. Az Ozempictől eltérően naponta, nem hetente kell adagolni – hívja fel a figyelmet Bartos Tímea.

Az éhségérzet csökkentésének és a fogyás támogatásának léteznek természetes segítői. Több tanulmány beszámol arról, hogy a GLP–1 hormonok természetes módon is termelődnek a szervezetben. A telítetlen, főleg növényi olajokban és tengeri halakban található zsírsavak, illetve a fermentálható, rostban gazdag ételek, mint például a teljes kiőrlésű gabonák és a zöldségek tápanyagforrást jelentenek a bélrendszeren található jótékony baktériumoknak, amelyek fokozzák a GLP–1 hormonok termelődését. Az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás, összességében a megfelelő életmód minden előállított szernél jobb segítő az ideális testsúly elérésében.

– Személyre szabottan, az egyéni célokat és lehetőségeket figyelembe véve érdemes belevágni a fogyókúrába, mert számos tényező befolyásolja, hogy ki mennyit és hogyan tud fogyni. A szakmai irányelvek szerint heti fél-egy kilogrammos testsúlycsökkenés egészséges. Az ennél gyorsabb fogyás hosszú távon nehezen fenntartható, ráadásul fáradékonysághoz, vitaminhiányhoz és energiakimerüléshez vezethet. Az élelmiszer-bevitel és a rendszeres mozgás személyre szabott kialakítása egyaránt fontos. Általánosságban a súlycsökkenés kulcsa a napi energiabevitel csökkentése – hangsúlyozza Vajdovich Dorottya, a Cukorbetegközpont dietetikusa, táplálkozástudományi szakember.

Sokszor nem használunk el annyi energiát, amennyit beviszünk. A negatív energiamérleg az élelmiszerek rosttartalmának növelésével érhető el, ezáltal csökken az ételek energiasűrűsége. A gabonafélék közül például a barna rizs, a bulgur, a hajdina, a köles és a quinoa lehetnek jó alapanyagok, a zöldségek a rostbevitelhez kellenek. Magas rost- és folyadéktartalmú élelmiszerként ugyanis nagyobb térfogatot biztosítanak, a kalóriaértékük viszont alacsony. Ráadásul a rost a gyomorban meg is duzzad, a belekben pedig lassítja a többi tápanyag felszívódását, tovább csökkentve az éhségérzetet. Az egészséges étrend részeként napi három adag gabona (amelyből egy teljes értékű), napi öt adag zöldség és gyümölcs bevitele (három-négy adag zöldség, egy-két adag gyümölcs) segíthet.

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által kifejlesztett okostányérmodell alapján a napi étkezésünket egy tányérként kell elképzelni, amelynek felén zöldségek és gyümölcsök, egyharmadán teljes értékű gabonafélék, valamivel kevesebb mint egynegyedén pedig fehérjeforrások, vagyis halak, húsok, növényi fehérjék, hozzáadott cukrot nem tartalmazó tejtermékek és tojások helyezkedjenek el. Az étrendbe emellett a zsiradékot is be kell illeszteni. A növényi olajok, mint például az olívaolaj vagy az olajos magvak és a diófélék jótékony hatással lehetnek a szív- és érrendszerre, és segítségükkel lassíthatjuk a tápanyagok felszívódását, ami csökkenti az éhségérzetet. Fontos azonban a mértékletesség, mert a zsírok magas energiatartalmú tápanyagok.

A szénhidrátok minősége kulcsfontosságú az éhségérzet szempontjából. Két fő csoportjuk a gyorsan és a lassan felszívódóké. A gyors felszívódásúak hirtelen megemelik a vércukorszintet, míg a lassúak fokozatosan emészthetők, így késleltetik a vércukorszint emelkedését. Az utóbbi előnyös, mert megakadályozza az inzulinszint megugrását és az éhségérzet gyors kialakulását. A lassan felszívódó szénhidrátok közé tartoznak például a teljes értékű gabonák és a hüvelyesek. De a keményítő típusa is befolyásolja a felszívódás mértékét, például a basmati rizs és durumbúza is olyat tartalmaz, amely hosszan tartó teltségérzetet biztosít

– tájékoztat Vajdovich Dorottya.

A folyadékbevitelről sem szabad elfelejtkezni, mert gyakran éhséget érzünk szomjúság helyett. Érdemes inni egy pohár vizet, várni tíz percet, és ha még mindig éhesek vagyunk, akkor minőségi alapanyagot fogyasztani. Félünk a cukortól, pedig szükséges a szervezet számára. Ugyanakkor a felmérések alapján a magyar lakosság körében túlzottan magas a finomított szénhidrátok, illetve a hozzáadott cukrok bevitele. Túl sok édességet, cukrozott tejterméket, üdítőitalt, finomított pékárut fogyasztunk. Ezeknek bevitelét is csökkenteni kell a fogyáshoz. A megoldás a természetes formában előforduló cukrok előnyben részesítése. Édesíthetünk például gyümölcsökkel, banán- vagy almapürével, datolyaőrleménnyel, illetve friss gyümölcsökkel – persze csak a mértékletesség határain belül.

A sikeres testsúlycsökkentéshez mindig a szokásrendszerünket kell megváltoztatni. Fokozatosan kell egy később is tartható életmódra átállni. Ha ez a mozgást és a táplálkozást is jelentő kiegyensúlyozott életmód alkalmazkodik adottságainkhoz, lehetőségeinkhez és képességeinkhez, az magával hozza az egészséges testsúlyt is

– hangsúlyozza Gyányi Andrea pszichológus, a Belvárosi Evészavar Műhely munkatársa.

Sokszor kérdés, hogy valóban léteznek-e pluszkilók. A szakember szerint ugyanis az Ozempichez vagy a hasonló szerekhez fordulók nemegyszer testképzavarral küzdenek. Nemhogy elhízva nincsenek, de még túlsúlyuk sincs. Szintén gondot okoz, ha valaki eléri a kívánt testsúlyt, de nem képes elengedni a fogyókúrát.

– Ennek egyik oka a testképzavar mellett a túl gyors súlycsökkenés lehet, hiszen a folyamat mentális alkalmazkodást is igényel. Fontos a testkép változásának megélése és elfogadása, az átalakulásnak életmódbeli és mentális szinten is meg kell történnie. Ehhez a heti fél-, legfeljebb egykilós fogyás az ideális. Ha táplálkozási zavarok okozzák a súlycsökkenést, akkor az kapaszkodóvá, a sikerérzet forrásává válhat. Fontos tehát az életmód fokozatos átalakítása, ami hosszú távon eredményezheti a kívánt testsúlyt – teszi hozzá Gyányi Andrea.

A szakemberek szerint sokan elfelejtik, hogy az Ozempic nem csodaszer, legfeljebb 15 százalékos testsúlycsökkenés érhető el vele, ami ráadásul az Epic Research eredményei szerint nagy valószínűséggel vissza is jön a kúra befejeztével. Azonban számos fogyni vágyó a Saxenda napi injekciózását legalább annyira nem szeretné, mint az életmódváltás kellemetlenségeit. A probléma megoldását az etikai szempontok hangsúlyozása jelenthetné.

Borítókép: Az Ozempiccel legfeljebb 15 százalékos testsúlycsökkenés érhető el (Fotó: Getty Images/Bloomberg/Carsten Snejbjerg)