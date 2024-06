Hazánk is nyerni fog: ezért éri meg BL-döntőt rendezni

A május eleji terveikhez képest május végén már kétszer több, mintegy kétezer olasz vendég ütemezett be a mérkőzést megelőző napra is fővárosi városlátogatást, míg a spanyolok körében is közel hetvenszázalékos emelkedés volt tapasztalható, közülük is majd kétezer vendég foglalt szállást már a meccs előtti napra.