Marad a lakossági kamatstop, Brüsszel kivezetné a rezsicsökkentést

Július 1-jétől nyújtható be kölcsönkérelem az otthonfelújítási programra az MFB Pont Plusz lakossági hálózat fiókjaiban. A végleges felhívás június 17-én délután jelenik meg a Pályázat.gov.hu oldalon. Az 1990 vége előtt használatbavételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítésére a kormány döntése alapján még kedvezőbb feltételekkel igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsön. A társadalmi egyeztetésen beérkezett rekordszámú észrevételen alapuló módosítások szélesebb kör számára teszik elérhetővé a programot. Több újdonság, pontosabban könnyítés is belekerült, így például hosszabb lett a maximális futamidő, fa nyílászárókat is be lehet építeni, szakmai szervezetek felvetésére is bekerült a támogatható tevékenységek közé a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése.

Könnyebbség a lakásfelújítási programban, hogy nemcsak műanyag, hanem fa nyílászárókat is be lehet építeni

Fotó: Havran Zoltán

Strandok: kinyitott a Római, emelték a jegyárat

A héten megnyitotta a szezonális strandokat is a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., lehet menni úszni a Rómaira és június 22-től a Pünkösdfürdői Strand is kinyitott. A jegyárakat 8–11 százalékkal emelte meg az üzemeltető vállalat, továbbra is más-más jegyárakkal számolnak hétköznap és hétvégén. A Római esetén egy felnőttbelépő múlt évben hétköznapokon 3200 forint volt, idén 4000 forint. A diák- és nyugdíjasjegy idén 3100 forintba kerül a tavalyi 2800 forinthoz képest.

A hűvös vizű Pünkösdfürdői Strandon alapvetően alacsonyabbak voltak tavaly a jegyárak, ott egy hétköznapi felnőttbelépő 2500 forint volt, ami idén 2700 forintra emelkedett. Hétvégén 2600 forintot kellett fizetni a múlt évben, idén már 2900-at.

Ausztriai munkavállalás: beindult a szezon

Az áprilisi és a májusi nyilvántartások is megjelentek az osztrák munkaerőpiacon dolgozó külföldi munkavállalókról. Ebből kiderül, Ausztria nemzetközi munkavállalói rétege csúcsra ért májusban, és 2024-ben először haladta meg az egymilliós létszámot. Nyugati szomszédunk népessége mintegy 9,1 millió fő, ez tehát azt jelenti, hogy közülük minden kilencedik már nem osztrák állampolgár.

Összességében a nyolcszor kisebb lélekszámú Magyarország lényegében ugyanannyi munkaerőt ad az osztrákoknak, mint Németország, és Ausztriában minden nyolcadik külföldi dolgozó magyar volt 2024 májusában.

Az Ausztriában dolgozó magyarok számának felfutása ráadásul annak is köszönhető, hogy beindult a nyári turisztikai szezon, amely az osztrák munkaerőpiacon szokásosan komoly munkaerő-keresletet generál.

Jósolni mindig nehéz, de a korábbi évek tapasztalatai alapján az várható, hogy a következő hónapokban tovább nő majd az Ausztriában dolgozó magyarok száma.

Megérkeztek az építőanyagok a BYD magyarországi gyárához

Az épülő BYD-gyár acél csarnokelemeivel megérkezett az első vasúti szállítmány a szegedi PSP Terminalra. A kötegelt egységrakományokat és konténereket – elkerülve a lakott területeket – közvetlenül a gyár területére szállítják a beruházást végző kínai építőipari vállalkozónak. Az építési anyagokat Kínából hajón szállítják európai kikötőkbe, majd onnan vasúton Szegedre. Az első vonat a cégcsoport vasútvállalatával, a PSP Cargo Group Romaniával futott be a terminálra. Az első szállítmányt hamarosan újabb négyhajónyi acélszerkezet és két-háromezer konténer építési anyag követi augusztustól év végéig – írta a Délmagyar.hu.

A következő három évben legalább négymillió tonna ömlesztett árut juttatnak el közvetlenül az autógyár területére, várhatóan az intermodális terminálon keresztül.

A kormány meghosszabbítja a lakossági kamatstopot

– A kormány megvédi a családokat, 2024 végéig meghosszabbítja a lakossági kamatstopot – jelentette be Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett: a koronavírus-járvány, az elhúzódó háború és az elhibázott brüsszeli szankciók következtében kialakult nehéz gazdasági helyzet miatt a lakosságnak elérhető hitelkamatok a jegybanki alapkamattal együtt drasztikusan megnőttek. Célzott és hatékony kormányzati beavatkozás nélkül családok veszítették volna el otthonukat a megemelkedett törlesztőrészletek miatt.

A lakossági kamatstop jelenleg is mintegy háromszázezer családot véd a magas kamatokkal szemben, a kamatstoppal védett fennálló tőketartozás értéke pedig meghaladja az 1250 milliárd forintot.

Brüsszel ismét a rezsicsökkentés megszüntetését követeli Magyarországtól

Eljárást indíthat az Európai Bizottság Magyarország és más tagállamok ellen, mivel az államháztartási hiány meghaladja a három százalékot. Az Európai Bizottság legfrissebb országspecifikus ajánlásában emlékeztetett, az ajánlások alapján hazánknak már tavaly ki kellett volna vezetnie a háztartások energiaköltségeinek jelentős emelkedését fékező kedvezményes tarifarendszert – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

Brüsszel arra figyelmeztetett, az uniós ajánlások szerint az államilag szabályozott, kedvezményes áram- és földgázárak teljes kivezetése lenne a legfontosabb lépés

ahhoz, hogy a költségvetési hiány minél hamarabb három százalék alá csökkenjen. A bizottság szerint a rezsicsökkentést legfeljebb akkor lehetne újra bevezetni, ha ismét jelentősen emelkednének a világpiaci árak, ebben az esetben is csak a legsérülékenyebb háztartásokban. Az esetleges vagy várható eljárásnak nem lesz következménye, mivel a hiány 2026-ban újra az elvárt szint alá csökken.

Sosem látott szinten pörög a hazai használt autók piaca

Továbbra is az idősebb, olcsóbb autók iránt élénk a kereslet, május végéig a DataHouse előzetes adatai szerint 368 600 személygépkocsi cserélt gazdát, 13 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A havi adásvételek átlagos mennyisége immár második hónapja alakul korábban sosem látott szinten, 79 ezer körül – derül ki a JóAutók.hu közleményéből. Nagyobb számban kerülnek most piacra a tervezettnél tovább megtartott autók, másrészt egyelőre a vásárlók is óvatosabban költenek, inkább az olcsóbb szegmens iránt érdeklődnek. A gazdát cserélő személyautók 61 százaléka legalább 15 éves, 37 százaléka minimum húszéves.