Nagyon fontos dolgot mondtak a szakértők Ferihegy állami kézbe kerüléséről

Magyarország régiós versenytársainak légikikötői, így a varsói, a prágai, a pozsonyi, a bukaresti, a szófiai mind százszázalékos állami, míg a bécsi repülőtér többségi osztrák közösségi tulajdonban van – emlékeztet az MTSZA.

Az, hogy ki irányítja az ország repülőterét, nem pusztán üzleti, hanem stratégiai kérdés is. Ezért is volt szükséges és örömteli lépés a repülőtér hazai kézbe vétele. Ezzel az egész ágazat számára kedvezőbb döntések születhetnek a reptér hosszú távú technikai tervezésén túl például a járatfejlesztések alakításában is. Mindezek mellett az országimázs szempontjából is jelentős a reptér szerepe, hiszen az ide érkező és innen induló turisták itt szerzik első és utolsó benyomásaikat is hazánkról – hangsúlyozta a közlemény szerint Princzinger Péter, az MTSZA elnöke.