NGM: Töretlen a bizalom Magyarország iránt

A fokozódó háborús helyzet ellenére töretlen a bizalom Magyarország iránt: a Moody's is változatlanul befektetésre ajánlja hazánkat – emelte ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-hez szombatra virradóra eljuttatott közleményében.

Azt írták, a Magyarország iránti nagyfokú bizalmat tükrözi, hogy a Standard & Poor's áprilisi jelentése után most a Moody's stabil kilátással változatlanul hagyta hazánk államadósságának befektetésre ajánlott besorolását.

Kiemelték: Magyarország megítélése a nemzetközi pénzpiacokon kedvező, a magyar állampapírok népszerűsége töretlen. Az erős befektetői és piaci bizalmat a sikeres kötvényaukciók és a külföldi működőtőke-befektetések (FDI) folyamatos beáramlása is alátámasztja. Magyarországon ruháznak be a többi között a legnagyobb német autógyártó és a high-tech elektromos autóipari cégek is, mint például a BYD vagy a CATL.

Az ország finanszírozási helyzete stabil és biztonságos, a kormány elkötelezett a szigorú költségvetési gazdálkodás, valamint a költségvetési hiány és az államadósság csökkentése mellett. Az ikerdeficit megszűnt, Magyarország külkereskedelmi mérlege pedig folyamatosan javul, olyannyira, hogy 2024 első negyedévében rekordmagas szintet ért el – sorolták.

A pénzügyi egyensúly és a növekedés újraindítása kéz a kézben jár. Ezért az infláció sikeres visszaszorítását követően a kormány célja, hogy 2024-ben újraindítsa, 2025-ben pedig tovább emelje a gazdasági növekedés ütemét, azaz a GDP 2024-ben 2,5 százalékkal, jövőre pedig 4,1 százalékkal fog növekedni – írták.

Úgy fogalmaztak, hogy hatékonynak és eredményesnek bizonyulnak a kormány gazdaságpolitikai intézkedései: 2024 első negyedévében újraindult a gazdaság, a GDP éves alapon 1,7 százalékkal, míg az előző negyedévhez képest 0,8 százalékkal növekedett. Negyedéves alapon Magyarországon nőtt a negyedik leggyorsabb ütemben a gazdaság az egész Európai Unióban – tették hozzá.

A növekedés fokozatos újraindítását segíti, hogy fél éve folyamatosan emelkednek a reálbérek. A növekvő reálbérek hatására megkezdődött a fogyasztás helyreállása és az óvatossági motívum oldódása, amit a kiskereskedelmi forgalom három hónapja tartó egyre dinamikusabb növekedése is tükröz. Szintén a növekedéshez járul hozzá a turizmus kiugró teljesítménye, 2024 januárja és áprilisa között mintegy 10 millió vendégéjszakát regisztráltak a magyarországi szálláshelyek, ami csaknem 8 százalékkal több vendégéjszakát jelent az előző év első négy hónapjához képest.

A hitelezés élénkül, a háztartásoknak és a vállalatoknak nyújtott új hitelek szerződéses összege két számjegyű bővülést mutatott az idei év első két hónapjában. A kkv-szektor beruházási hitelkereslete már négy negyedév óta rendre emelkedik, ezért a bankok többsége a vállalati szektor hitelkereslet-növekedését várja a következő félévben is – közölték.

A magasabb növekedési fokozat eléréséhez fenn kell tartani a magyar export magas dinamikáját. Ezt azonban hátráltatja a háború és a külpiacok, elsősorban az európai, azon belül is a német gazdaság gyengélkedése. Az export gyengélkedése a gazdaság újraindításának legnagyobb akadálya – írták.

Úgy fogalmaztak, hogy a magyar gazdaság a munkaalapú társadalom stabil alapzatán áll; 2010-hez képest 1 millió új munkahely jött létre, így a foglalkoztatottak száma ma már meghaladja a 4,7 milliót, míg a regisztrált álláskeresők száma történelmi mélyponton van.

A munkaerő-tartalék aktivizálódik, egyre több korábban inaktív jelenik meg a munkaerőpiacon: a 15-64 éves korosztályon belül a gazdaságilag aktívak száma csaknem 60 ezerrel bővült egy év alatt. A kormány célja, hogy a mintegy 300 ezer fős munkaerő-tartalék mozgósításával tovább emelje az aktivitást, a 20-64 évesek körében pedig a jelenlegi 81-ről 85 százalékra növelje a foglalkoztatottságot.

A kormány mindezek mellett azon dolgozik, hogy Magyarország fejlettsége 2030-ra elérje az Európai Unió fejlettségi átlagának 90 százalékát, az NGM ennek elérése érdekében dolgozta ki a kabinet új versenyképességi stratégiáját – olvasható a közleményben.