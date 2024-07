Tovább nőnek a Szép-kártya-költések

A Szép-kártya a magyar háztartások fontos fizetőeszközeként a családok zavartalan kikapcsolódását támogatja, miközben a hazai turisztikai és vendéglátóipart is erősíti a kereslet bővítésén és a fogyasztás növelésén keresztül – írták.

Az idei év első hat hónapjában a kártyabirtokosok összesen közel 202 milliárd forintot használtak fel, ezzel 2019-hez viszonyítva több mint két és félszeresére nőtt a Szép-kártyás fizetések összege.

Június végén mintegy 127 milliárd forint állt rendelkezésre a Szép-kártyákon, amely további potenciális bevételi forrást jelent a hazai turisztikai ágazat számára.

A szeptember óta folyamatosan növekvő reálbérek hatására egyre inkább oldódik a lakosság óvatossági motívuma, ami visszatükröződik a fogyasztás, így a turisztikai fogyasztás növekedésében is. A családok – a Szép-kártyának is köszönhetően – nemcsak a boltokban költenek egyre többet, hanem többet is utaznak – írta az NGM.

A közlemény felidézte, hogy az év első öt hónapjában 13,7 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, csaknem kilenc százalékkal többet az előző év azonos időszakához képest. Mindez összességében pozitívan hat a belföldi keresletre, így a belgazdaság teljesítményére is.

A turizmus a magyar gazdaság stratégiai fontosságú húzóágazata, amely Magyarország GDP-jének több mint tíz százalékát biztosítja, és közvetlen vagy közvetett módon 400 ezer embernek nyújt megélhetést. A Szép-kártya jelentősen hozzájárul a belföldi turisztikai fogyasztás dinamikus bővüléséhez, ezen keresztül pedig ahhoz, hogy 2024-ben a kormány újraindítsa a gazdaságot –hangsúlyozta az NGM.