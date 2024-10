Ezek lehetnek az ütőkártyák a kormány kezében

Először is érdemes leszögezni, hogy Magyarország már most is az Európai Unió első feléhez tartozik a gazdaság növekedésének üteme alapján, de ez azonban igen csekély, egy százalék körüli, és ennél jóval vaskosabb mérték kívánatos. A kitűzött cél, hogy a magyar gazdaság növekedési ütemét a három és öt százalék közötti sávba kell emelni akkor is, ha ez Európában egyébként senkinek sem sikerül.