Megszavazta a büntetővámokat a kínai elektromos autókra az unió

Megszavazta a kínai elektromos autókat sújtó büntetővámokat az Európa Unió pénteken, melyek mértéke akár a 45 százalékot is elérheti. A döntés így utat nyit az Európai Bizottság előtt az új szabályok életbe léptetésére, ám alighanem fokozza a kereskedelmi vitát Brüsszel és Peking között.

A Bloomberg információi szerint tíz ország szavazott a vámok bevezetése mellett, míg négy – köztük Németország vagy Magyarország – ellene, 12 tagállam pedig tartózkodott. Az uniós döntés az Európai Bizottság vizsgálatát követi, mely megállapította, hogy Peking tiltott állami támogatásokat nyújtott autóiparának, amit azonban Kína tagad és válaszlépéseket is kilátásba helyezett, többek között a tejtermékek, a brandy, a sertéshús vagy épp az autóipart célkeresztbe véve – emlékeztetett a Világgazdaság.

Az EU igyekszik mérsékleni függőségét Kínával szemben, és Mario Draghi, az Európai Központi Bank (EKB) volt elnöke is arról írt jelentésében, hogy az államilag támogatott verseny fenyegetést jelent a kontinens iparára és sérülékennyé teheti a közösséget a kényszerrel szemben.

Azonban az EU és Kína közötti kereskedelem tavaly 739 milliárd eurót tett ki, így a tagállamok megosztottak a vámok bevezetésének a kérdésében.

A vámok 45 százalékos szintje úgy jön ki, hogy a már most is létező 10 százalékos vám mellé jöhet akár 35 százalékot is elérő további teher. A kínai elektromosautó-gyártóknak most azt kell eldönteniük, hogy lenyelik-e a megemelkedett költségeket, miközben a hazai piacukon az öldöklő verseny helyez nyomást nyereségükre. A vámok lehetősége miatt több kínai gyártó is európai gyárak építése mellett döntött, remélve, hogy azok elkerülik a vámokat.