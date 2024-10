Újabb csomagküldő cég miatt tört ki panaszáradat

Újabb csomagküldő céggel kapcsolatban merültek fel tömegesen panaszok. A Sameday szolgáltatását igénybe vevők ugyanis hasonló problémákról számolnak be, mint korábban a Packeta ügyfelei: hetekig késnek a csomagok, és az ügyfélszolgálat sok esetben most sincs a helyzet magaslatán – írta az Index.

„Úgy tűnik, teljesen összeomlott a rendszerük, elérhetetlenek a megkeresésekre, és semmilyen szolgáltatást nem nyújtanak. Többek közt az Emag, Vinted, Zooplus szerződött partnerei” – jelezte egyik olvasójuk. Egy másik pedig arról számolt be, hogy egy hete egyáltalán nincs nyoma a csomagjának, mások pedig szeptember óta nem kapták meg, amit rendeltek. Már egy Facebook-csoportot is létrehoztak a károsultak, ahol tömegesen mesélik el rossz tapasztalataikat a Sameday ügyfelei.

A Világgazdaság néhány napja már cikkezett a fejleményekről. A portál szintén jelezte, hogy a Sameday kapcsán tömegesen panaszkodnak arról a felhasználók, hogy heteket késnek a csomagok.

A Pénzcentrum olvasójának megrendelése is egy hónapja áll a Sameday raktárában, az Easybox automaták telítettsége miatt az ügyfélszolgálaton ígérni sem tudtak neki semmit a kiszállítás várható időpontjáról.

A Packeta szolgáltatásában is komoly fennakadásokat okozott a megrendelésdömping, így elképzelhető, hogy a Sameday is ezzel a problémával küzd, pedig még nem is indult el a karácsonyi bevásárlási csúcsidőszak.