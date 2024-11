Változhat a betétdíj mértéke

A módosítás tervezetét az Energiaügyi Minisztérium oldalán tették közzé és jövő csütörtökig lehet véleményezni. E szerint: a módosítások tetemes része jogszabály-értelmezési helyesbítés, valamint a gyártók és a Mohu viszonyát pontosító intézkedés, például a visszaváltási díjas termék regisztrációjáról.

A felhasználókat egy intézkedés érinti közvetlenül: a jövőben a betétdíjas, vagyis újrahasználható termék díja csak kerekítés alkalmazása nélkül készpénzben kifizethető, egész számmal meghatározott forintösszeg lehet.

A díjváltoztatás tehát csak azokat a palackokat érinti, amelyeket nem bezúznak, hanem visszajuttatnak az italgyártókhoz és tisztítás után újratöltik őket. Több kis űrtartalmú üveges üdítő is ide tartozik. Mivel a legtöbb visszaváltható palack nem ilyen, ezért ezeknél nem változik a korábban is jogszabályban rögzített 50 forintos díj. A fennmaradó üvegeknél viszont a gyártó határozhatta meg a díjat, ami már eddig is sokszor eltért az 50 forinttól.

A módosítással azt is orvosolni szeretnék, hogy korábban több gyártó sem egész értékű díjat határozott meg, ami konfliktusokat okozott a kifizetésnél, valamint arra is volt példa, hogy emiatt nem vették vissza egyesével az üzletek az adott terméket.

