A bankok már kínálják a munkáshitelt, elfogadták a költségvetést

Nem csupán több lakóingatlan épülhet a lakásfejlesztési programnak köszönhetően, hanem a kibővített kínálat és vevőkör az árakra is jótékony hatással lehet, hiszen az eladatlan lakás egyetlen fejlesztőnek sem érdeke. Ha pedig az építőipar megrendelésállománya kiegyenlítettebb lesz, az a GDP-re is jótékony hatást gyakorol.

Februárban érkezik a 13. havi nyugdíj (Fotó: Kallus György)

Döntött az Országgyűlés a 13. havi nyugdíjról

A magyar parlament számos jogszabályról döntött. Többek között elfogadták a jövő évi költségvetési törvényt, döntöttek arról, hogy állami vállalat tulajdonába kerül a BME és, hogy a bölcsődéknek a cukorbeteg gyermekeket is fogadniuk kell. Az Országgyűlés biztosította azt is, hogy a 13. havi nyugdíjat minden februárban folyósítsák.

Ömlik az amerikai tőke Magyarországra

Kedvezőnek értékelte Floridában zárult tárgyalássorozatát Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Sok milliárd dollárnyi amerikai befektetés érkezhet Magyarországra.

– Sorban állnak azok a befektetők, akik készek Magyarországra nagyon komoly tőkét hozni, ha egyszer egy olyan amerikai adminisztráció lesz, amely a kapcsolatok javítására, nem pedig rombolására törekszik, amire minden esély megvan Donald Trump közelgő hivatalba lépésével – fogalmazott.

Megtolja a kormány a kkv-k szekerét

A Demján Sándor-program 2025-ben összesen 1400 milliárd forintot mozgat meg a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének és termelékenységének növelésére.

A Demján Sándor-program 8+1 intézkedést tartalmaz, amelyek elérhetőek a program hivatalos oldalán.

Ezek az alábbiak.

A kkv-k beruházásait és versenyképességét támogató tőkeprogram

„1+1” kkv beruházás-élénkítő támogatási program

Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program

Széchenyi-kártya-program beruházási hitelek

Exportösztönző hitelprogram

Kifektetést támogató hitel- és tőkeprogram

A kkv-szektor adminisztrációjának csökkentése

A +1 intézkedés a mikrovállalkozások villamosenergia-árainak csökkentése

A bankok már kínálják a munkáshitelt és a lakásfelújítási hitelt

Az új vagy újrainduló lehetőségek közül a legnagyobb érdeklődés várhatóan a munkáshitelt övezi majd, amelyet azok a 17 évesnél idősebbek és 26 évesnél fiatalabbak vehetnek majd fel, akik nem jogosultak Diákhitelre. Diákhitelt azok kaphatnak, akik valamilyen felsőfokú oktatási intézményben tanulnak, tehát a munkáshitel azoknak szól majd, akik a középiskola elvégzése után nem tanultak tovább, hanem munkába álltak, és legalább heti 20 órában dolgoznak alkalmazottként vagy vállalkozóként. Bár ez a korosztály a bankoknál alapvetően korlátozottan hitelképes, sok pénzintézet személyi kölcsönt eleve nem is nyújt 21–23 éves kor alatt, ennek ellenére ezt a konstrukciót örömmel kínálják.



Kiadta előrejelzését a jegybank: ez vár a magyar gazdaságra 2025-ben

Dinamikus gazdasági növekedést jósol 2025 közepétől a magyar gazdaságnak a Magyar Nemzeti Bank a decemberi inflációs jelentésében, amely több ponton is módosította a makropályát. Bár az infláció is a vártnál magasabb lesz, a kormány nemrég bejelentett intézkedéseinek hatását is említik a jegybankárok, amelyek miatt gyorsulhat a fogyasztás jövőre, de a legfontosabb, hogy már nem csak a belgazdaságban, hanem a külpiacainkon is élénkülés várható 2025 második felétől.

A jegybank szerint az infláció 2025 januárjáig átmenetileg tovább emelkedik, és a jegybanki toleranciasáv felett alakulhat, a dezinflációs trend ezt követően az első negyedév során újraindul. Jövőre az infláció az év nagyobb részében a toleranciasávon belül alakul, majd 2026 elején tér vissza tartósan a háromszázalékos jegybanki célra – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Egyszerűsítik az otthonfelújítási támogatást

– A családi házak energiahatékonysági beruházásaihoz az első fél év tapasztalatai alapján kibővítik a pályázók körét és egyszerűsítik a pályázást, így többen és kevesebb papírmunkával pályázhatnak otthonfelújítási támogatásra – mondta Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára pénteken sajtótájékoztatón Budapesten. A részletes pályázati felhívás ezen a kormányzati oldalon érhető el, a könnyített jelentkezés január közepétől indul. Az újítások körében van az is, hogy a köztartozás mentességi igazolást az első kifizetéshez elég lesz benyújtani, emellett eltörölték a tanácsadói regisztrációt is. Steiner Attila beszélt arról is, hogy a források könnyebb és gyorsabb lehívása érdekében megkönnyítik a részvételt a programban, nem módosul azonban a legalább harmincszázalékos energiamegtakarításra vonatkozó feltétel, illetve a támogatható tevékenységek, munkálatok köre, gázkazánok cseréjére nem kérhető támogatás.

A felújításban érintett házak építési idejét azonban kibővítették, így a 2006-ig megépült családi házakra is igénybe lehet venni a támogatást.

Elfogadta a 2025-ös költségvetést az Országgyűlés

Megszavazta a 2025-ös költségvetést az Országgyűlés az idei utolsó döntései között. Jövőre több jut családtámogatásra, béremelésekre, egészségügyre és gazdaságfejlesztésre is. A részletes összefoglaló itt érhető el.