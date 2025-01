Hatalmas az érdeklődés a munkáshitel iránt

Nagy népszerűségnek örvend a munkáshitel lehetősége, amellyel a középiskolából kilépő, karrierépítésbe kezdő fiatalok élhetnek – mondta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában csütörtökön.

A műsorban elhangzott: a lehetőség kezdete, azaz egy hónap alatt már több mint kétezren igényelték a munkáshitelt, és több száz esetben a folyósítás is megkezdődött. Varga-Bajusz Veronika emlékeztetett: a négymillió forintos, szabad felhasználású munkáshitel lehetőségével a középiskolából kilépő, karrierépítésbe kezdő fiatalok élhetnek, a pénzt pedig szabadon felhasználhatják, így vállalkozásuk indítására vagy életkörülményeik javítására is fordíthatják.

Kiemelte: az eddigi tapasztalatok szerint az érintettek nagyon tudatosan készülnek arra, hogy ezzel a lehetőséggel hogyan éljenek.

Beszámolt arról, hogy az új szakképzési rendszerben tanuló, a technikumokban, szakképző intézményekben szakmát szerző magyar fiatalok olyan világszintű tudást szereznek, amivel egy jó karriert tudnak maguknak építeni, nagyon gyorsan és jól tudják megállni a helyüket a munkaerőpiacon.

A duális képzés kapcsán közölte: ma már több mint hatvanezren vesznek részt ilyen képzési formában, hiszen vonzó, hogy az elméleti tudás rögtön gyakorlatban is használható. Hozzáfűzte: ösztönzi a fiatalokat az is, hogy eredményektől függően akár 168 ezer forintos munkabért is kaphatnak tanulmányaik során.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a felsőoktatás és a szakképzés összekapcsolása jó ütemben halad.

Az okleveles technikus képzésből a felsőoktatásba érkezők akár 30 vagy 60 kreditet el is ismertethetnek előzménytudásukból, ami azt jelenti, hogy mára a műszaki, informatikai felsőoktatási képzések előszobájává vált a technikumi képzés

– mondta. Kiemelte, az, hogy tízből hat diák a szakképzést választja az általános iskola után, jól mutatja a szakképzés népszerűségét, ugyanakkor a cégek oldaláról is pozitív a hozzáállás: egyre többen csatlakoznak ugyanis a rendszerhez. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával pedig folyamatosan igyekeznek fejleszteni a szakképzés, szakmaszerzés képzési és gyakorlati oldalát – közölte Varga-Bajusz Veronika.

Szólt arról is, hogy Legyen szakma a kezedben! címmel pénteken rendezik meg Budapesten a Kárpát-medencei Technikumok I. Kiválósági Gáláját, amelynek keretében a legkiválóbb tanulmányi és közösségi teljesítményt nyújtó hazai és külhoni technikumok díjazza a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A Mandiner hetilapban megjelent technikumi rangsor 2025. top 100-as listájának első öt helyezettje részesül díjban, a szervezők pedig díjazott iskolánként 40 kiválasztott diákot és öt kísérő tanárt látnak vendégül, akik egész napos programon vehetnek részt – ismertette. A gálát az M5 csatornán péntek este hat órától élőben közvetíti a közmédia – hangzott el az adásban.