Kamatdöntő ülés tart a jegybank, és jönnek a negyedik negyedéves GDP-adatok

Kedden tartja következő kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Tavaly a decemberi ülésen nem változtattak az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem. A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. Az ülést követően kiadott közlemény szerint a geopolitikai feszültségek, a változékony pénzügyi piaci folyamatok és az inflációs kilátásokat övező kockázatok a kamatcsökkentés további szüneteltetését indokolják. A tájékoztatás szerint a meghatározó gazdaságok várható kamatpályáit és jövőbeli költségvetési politikáit továbbra is bizonytalanság övezi. A fennálló geopolitikai feszültségek a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülésen keresztül növelik a felfelé mutató inflációs kockázatokat. Előretekintve is óvatos és türelmes monetáris politika indokolt – hangsúlyozza az MNB.

Kedden a turizmusról érkezik fontos adat, ekkor közli a KSH a turisztikai szálláshelyek forgalmának tavaly decemberi számait.

2024 novemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,2 millió vendég 2,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 17, a vendégéjszakáké 9,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 3,8, a külföldi vendégéjszakáké 15 százalékkal múlta felül a 2023. novemberit. 2024. január–novemberben a belföldi vendégek által a turisztikai szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 2,0, a külföldieké 9,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

A külkereskedelmi termékforgalom novemberi adatainak második becslését csütörtökön teszi közzé a KSH. Az első becslésből megtudtuk: az export euróban számított értéke 2024. novemberben 3,5 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól, míg az importé 2,3 százalékkal meghaladta azt, az egyenleg 716 millió euróval romlott. A külkereskedelmi termékforgalom szintje az exportoldalon 2,7, az importoldalon 0,4 százalékkal mérséklődött az előző havihoz mérten. Tavaly novemberben a kivitel értéke 12,6 milliárd eurót (5154 milliárd forintot), a behozatalé 11,8 milliárd eurót (4850 milliárd forintot) tett ki. A termék-külkereskedelmi egyenleg 742 millió euró (304 milliárd forint) volt.

Csütörtökön a GDP 2024. IV. negyedévének első becslése is érkezik. Magyarország bruttó hazai termékének (GDP) volumene 2024 harmadik negyedévében a nyers adatok alapján 0,8, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,7 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,7 százalékkal mérséklődött.

Pénteken az ipari termelői árak 2024. decemberi statisztikáját publikálják. Tavaly novemberben az ipari termelői árak átlagosan 7,9 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbiakat. A belföldi értékesítés árai 3,2, az exportértékesítésé 10,2 százalékkal felülmúlták a 2023. novemberieket. Az áremelkedést elsősorban a forint árfolyamának euróval szembeni gyengülése, valamint az okozta, hogy az energia világpiaci ára meghaladta a korábbi értékeket. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 3,0, az exportértékesítési árak 4,9, így az ipari termelői árak összességében 4,3 százalékkal nőttek.