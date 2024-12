Nem módosította az alapkamatot a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi ülésén nem változtatott az alapkamaton, amely így változatlanul 6,5 százalék. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem. A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,5 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,5 százalék maradt. Legutóbb szeptemberben csökkentette 25 bázisponttal a jegybanki alapkamatot a Monetáris Tanács, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb.

Mivel ez volt a jegybank idei utolsó döntése, ezzel 2024-et 6,5 százalékon zárja az irányadó ráta, amely az évet még tízszázalékon szinten kezdte. Idén összesen 350 bázispontos lazítást láttunk a tanácstól – idézi fel a Világgazdaság cikke.

A mostani döntés megfelel az elemzői várakozásoknak, mert ugyan az infláció továbbra is a jegybank toleranciasávjában tartózkodik, és 3,7 százalék volt novemberben, valójában a jegybankárok figyelmét egy ideje már a forint mozgása köti le. A Donald Trump novemberi megválasztása óta zajló feltörekvő piaci tőkekivonás a dollár erősödésén keresztül, ahogy az ilyenkor lenni szokott, óriási nyomás alá helyezte a feltörekvő devizákat, köztük a forintot, ami érthetően behatárolja a magyar jegybank mozgásterét is. A Monetáris Tanács már a novemberi ülésén is elég egyértelmű és világos üzenetet küldött: a pénzpiaci instabilitás miatt akár huzamosabb ideig maradhat a mostani szinten az alapkamat.