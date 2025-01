Lázár János: A dubajiak a semmiből egy világvárost építettek

„A fiatalok számára lehet, csak születni volt jó Nyíregyházán, de élni már sokkal nehezebb” – fogalmazott Lázár János Nyíregyházán. Az építési és közlekedési miniszter hozzátette, ebben jelentős áttörést értek el, mert sikerült a munkanélküliséget érdemben csökkenteni, sőt a város által kínált munkahelyek az egész megye számára is megélhetést biztosíthatnak – írta cikkében a Világgazdaság.

A tárcavezető megismételte, hogy a Debrecen–Miskolc–Nyíregyháza aranyháromszög Kelet-Magyarország új gazdasági övezete, ahol sokkal jobb gazdasági növekedésre van lehetőség. „Ennek jegyében folyik Magyarország legnagyobb útépítésének egyike, az M49-es autópálya megépítése, amely összeköti Nyíregyházát Szatmárnémetivel” – mondta. Lázár közölte, hogy

magyar oldalon 42 kilométert építenek 360 milliárd forint értékben és ez lehetővé teszi azt, hogy Nyíregyháza és Szatmárnémeti egy „ikervárossá fejlődjön”,

hiszen a schengeni határ lebontásával a közös gazdasági övezet előtt minden akadály elhárul, ha ez a autópálya megépül.

Azt is mondta, hogy

az autópálya első 30 kilométeres szakaszát 2026 végén, a második 12 kilométeres szakaszát pedig 2027 elején adják át.

Az M3-as autópályát Záhony és Beregdaróc irányába folytatják az M34-es megépítésével, a miniszter hozzátette:

ez azt jelenti, hogy a térség gazdasági kapcsolatai az orosz–ukrán háború befejezésével megerősödnek Kárpátaljával és Ukrajnával.

Lázár János közölte, a város stadionjának a fenntartását a Nyíregyháza Spartacus magára vállalta, ehhez az állam még többlettámogatást biztosít, hogy energetikai szempontból is fenntartható módon lehessen működtetni, illetve a létesítmény közelébe egy háromszáz férőhelyes parkolót is kiépítenek, amelyet bárki használhat. Azt is elmondta, hogy megegyeztek a város polgármesterével több olyan közúti beruházásban, amely a következő időszakban megkönnyítheti a helyiek életét.

A sajtó kérdésére azt mondta, hogy méltatlan támadások érik a kormányt a rákosrendezői beruházással kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a fővárosban csak olyan beruházás valósulhat meg, amit a budapestiek is akarnak. Jelen pillanatban a terület egy szeméttelep, amelyen van MÁV-szemét is, de jelenős mértékben lakossági hulladék van.

Sok mindent lehet mondani a dubajiakról, de az egészen biztos, hogy a dubajiak a semmiből egy világvárost építettek, most pedig Budapestnek egy olyan vezetése van, hogy egy világvárossal semmit sem képes csinálni

– jelentette ki.

Lázár János azt mondta, csak olyan komplexum épülhet fel, amely illeszkedik Budapest városához. Itt soha nem fog toronyház épülni, és soha nem fog mecset épülni – tette hozzá.