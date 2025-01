Új tarifáról is beszélt a One vezérigazgatója

Mint korábban a Magyar Nemzet is megírta, a One Magyarország a korábbi Vodafone és Digi üzleteinek egyesítésével országszerte 98 településen, 135 üzlettel lesz jelen, ezzel kapcsolatban kérdezte az Index Bányai Tamás vezérigazgatót, aki a lapnak elmondta: a One márka bevezetésével a lehető legkiválóbb, egyéni igényekhez igazított szolgáltatást akarják nyújtani ügyfeleiknek.

Bányai Tamás, a One vezérigazgatója

A tarifákkal kapcsolaban a vezérigazgató elmodndta: a One mobiltarifái január 1-jével nem változtak alapjában véve, egyes csomagokat más néven találnak meg az ügyfelek, de a csomagok tartalma és díjszabása megegyezik a korábbi Vodafone- és Digi-tarifacsomagokéval.

A szolgáltató ugyanakkor különleges akcióval készült a meglévő ügyfelek számára: vodafone-os vagy digis vezetékes szolgáltatással rendelkező előfizetők most korlátlan belföldi adatforgalmat és beszélgetést tartalmazó mobil-előfizetést is választhatnak vezetékes szolgáltatásuk mellé mindössze 9990 forintért, ami jelenleg a piacon elérhető egyik legkedvezőbb korlátlan ajánlat.

