Szükség esetén kész beavatkozni az élelmiszerárakba a kormány

„Minden lehetőséget mérlegel a kormány, a termelőtől kezdve kereskedők árréséig, hogy hol tud beavatkozni. Számtalan megoldás szóba jöhet, egy biztos, ebben a formában nem fogjuk hagyni” – mondta a Világgazdaságnak egy kormányzati forrás, miután egyre több jel utal arra, hogy komolyan mérlegeli a kormány, hogy beavatkozik az élelmiszerárakba.

A lapnak nyilatkozó forrás által elmondottakat erősíti a Nemzetgazdasági Minisztérium keddi közleménye is, amelyben a tárca leszögezte: a kormány elkötelezetten dolgozik az infláció alacsony szinten tartásán, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az év eleji emelkedés ne váljon tartóssá.

Hozzátették, hogy a kabinet a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri az infláció alakulását, és szükség esetén minden rendelkezésre álló eszközzel azonnal beavatkozik annak érdekében, hogy az élelmiszerárakat kontroll alatt tartsa.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egyenesen úgy fogalmazott:

elfogadhatatlan a magas élelmiszer-infláció, különösen az alapvető élelmiszerek, így például a tej és a tojás esetében.

A GVH már január végén lépett

Hasonló lépésre szánta el magát a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), amelynek elnöke, Rigó Csaba Balázs január végén felszólítólevelet küldött több alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit tömörítő érdekképviseleti szervezethez. Azt kifogásolta, hogy általános gyakorlattá vált, hogy olyan tartalmú közleményeket adnak ki ezek a szervezetek, amelyek szerint némely termékek árának emelése szükséges.

Egyes közleményekben százalékosan, illetve nominálisan is megjelölték, hogy milyen mértékű termelői, illetve feldolgozói áremelés lenne indokolt bizonyos alapvető élelmiszerek esetében

– olvasható az akkori közleményben. Azt nem tudni, hogy a változás a szóban forgó levél hatására történt-e, az mindenesetre tény, hogy több élelmiszernél volt korrekció azóta. Az árfigyelő adatbázisa szerint míg két hete 90 forint alatt alig árulták tojást darabonként a nagy élelmiszerláncok, most már 69 forintért szinte mindenhol kapható.

Ahogy azt korábban a Magyar Nemzet is megírta, múlt pénteken Horvátországban 70 termék árát fagyasztotta be az ottani kormány azzal egy időben, hogy több kezdeményezés is született a kiskereskedelmi egységek bojkottálására a magas élelmiszerárak miatt.

Korábban nyolc élelmiszer volt árstopos Magyarországon

Magyarországon 2023 augusztusáig voltak érvényben a hatósági árak az élelmiszereknél, nyolc terméknél – cukor, csirkemell, tej, tojás, liszt, étolaj, sertéscomb és burgonya esetében – kellett rögzíteni az árakat.

