Nagy Márton beszámolt az árrésstop első eredményeiről

Átlagosan 16 százalékos az árcsökkenés mértéke és ez még tovább növekedhet – mondta kedden Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az árrésstop első eredményeiről tartott sajtótájékoztatón.

A tárcavezető elmondása szerint az intézkedés hatálya alá ezer termék tartozik, és 760 termék esetében tapasztaltak árcsökkenést az Árfigyelő alkalmazásban. Mint mondta, vizsgálatokat is indítottak, hogy miért nőttek az árak egyes helyeken. Hangsúlyozta: ennek egyik oka az lehet, hogy az akciók csütörtöktől csütörtökig tartanak, ezért a drágulás azok lejárta miatt lehetett.

Ezekre a termékekre hatott a legjobban az árrésstop

A legnagyobb árcsökkenés

a joghurtokat,

a tejfölt,

a laktózmentes tejet,

a túrót

és a zsiradékokat érintette, ezeknél ötven százalék körül volt az árcsökkenés mértéke.

Felhívta a figyelmet, hogy a kereskedőkkel ismét tárgyaltak, a fogyasztóvédelmi hatóságnak ugyanakkor semmi más dolga nincs, hogy betartassa ezeket a szabályokat. Kiemelte, hogy

május végén fog a kormány dönteni arról, hogy az árréstop befejeződik vagy tovább folytatódik.

Nagy Márton szerint az intézkedés jelen pillanatban sikeresnek tűnik – jegyezte meg, hozzátéve, hogy kedden a beszállítókkal is tárgyalnak, akiktől azt kérték, hogy ne emeljék az árakat. Ha mégis meglépnék, akkor ők következzenek. Azt látják, hogy a boltok betartják a szabályokat, zavarokról egyelőre nem értesültek.

Nem kell megrohanni a boltokat

– mondta a Világgazdaság kérdésére, miután az első nap a Tesco, a Lidl és a Spar is korlátozást jelentett be az érintett termékeknél. Nagy Márton szerint a fogyasztók érdekei továbbra is védettek, az hogy ilyen korlátozásokat vezetnek be a kiskereskedelmi láncok, az annak szólhat, hogy korábban egymástól vásároltak a bolt tulajdonosok, ezt próbálják megakadályozni azzal a lépéssel, hogy céges számlára nem lehet vásárolni.

A miniszter hangsúlyozta, készletezni sem érdemes, mert május végéig tart az intézkedés.