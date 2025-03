Az árrésstop válasz a vadkapitalizmusra hasonlító profithajszára

– Az élelmiszerkereskedő cégek számára hatalmas extraprofitot jelentő élelmiszer-árképzést ésszerű keretek közé kell szorítani, amire jó eszköz lehet a miniszterelnök által bejelentett 10 százalékos árrésstop – hangsúlyozta a Nézőpont Intézet gazdasági elemzője az M1 Aktuális csatornán kedden.

Talabér Krisztián azt mondta, Magyarországon az élelmiszerkereskedő cégek hatalmas profittal, bizonyos termékeknél – hús, tej, joghurt, tojás – akár 80 százalékos árréssel is dolgoztak, vagyis a beszerzéshez képest az eladási ár 80 százalékkal magasabb volt, azaz extraprofitjuk keletkezett ezeken a termékeken.

Szerinte ez a vadkapitalizmusra hasonlító profithajsza volt, az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok visszaéltek azzal, hogy gyakorlatilag monopolhelyzetben vannak a fogyasztókkal szemben.

– Erre mondta azt a kormány, hogy eddig és ne tovább, itt az ideje beavatkozni a cégek működésébe, hiszen ez az árképzés pofátlan a multik részéről – hangsúlyozta a távirati iroda szerint.

Az elemző egyértelműen leszögezte, hogy az inflációt az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok „pofátlan” nyerészkedése, hatalmas profitéhsége okozza, ezt pedig a fogyasztók, a magyar emberek szenvedik el.

Talabér Krisztián emlékeztetett:

a kormány által elrendelt árrésstop mintegy 30 termék esetében 10 százalékra maximálja a beszerzési és az eladási ár közötti különbséget, az intézkedés március 17-én, vagyis jövő hétfőn lép életbe és első körben május 31-ig lesz érvényben.

A kormány ezt követően vizsgálja meg, hogy az intézkedés elérte-e a kívánt hatást és dönt arról, hogy szükséges-e a fenntartása, vagy sem.

Az elemző vélekedése szerint az intézkedés akár két százalékponttal is csökkentheti az élelmiszerinflációt, a piaci versenyre is jótékony hatással lehet. Megjegyezte azt is, hogy a kormány enyhébb eszközzel is próbálkozott, amikor a láncok önkorlátozását kérte, azonban értesülések szerint a hat nagy láncból csupán kettő tett érdemleges ajánlatot.

– Az erő a kormány kezében van, most ezt az erőt alkalmazzák annak érdekében, hogy megvédjék a magyar embereket a nyerészkedőktől – jelentette ki az elemző.