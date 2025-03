Az állati eredetű élelmiszerek biztonságosak hazánkban

Nagy István agrárminiszter a Facebookon posztolt videójában arról beszélt, hogy a haszonállatok esetében a madárinfluenza, az afrikai sertéspestis, a kiskérődzök pestise és most a ragadós száj- és körömfájás okoz nagyon komoly veszélyeket. Előfordulásuk komoly gazdasági károkat okoz. Kiemelte: az elmúlt években tudatoson segítették az állattartókat a járványok és az állatbetegségek megelőzésében. A miniszter ismertette az eddigi intézkedéseket is: évi 12 milliárd forintot fordítottak mintavételre, laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokra, a gyógykezelés vagy az immunizálás költségeinek támogatására.

Nagy István közölte, a vidékfejlesztési programban 2336 állattartó telep épült vagy újult meg. A pályázati felhívások magukba foglalták az állathigiéniai technológiai fejlesztéseket is. A technológiai megoldások kiterjednek a fertőző betegségek behurcolási kockázatának, illetve telepen belüli terjedésének csökkentésére. Az afrikai sertéspestis kapcsán jól látszik, hogy a szervezett, összefogott fellépés milyen eredményeket képes elérni, hiszen mind a mai napig sikerült megvédeni a házi sertésállományt a betegségtől – fűzte hozzá.

– Mindezt úgy tudjuk felmutatni, hogy az elmúlt három év során hazánk tiltakozásának ellenére is az állategészségügyi intézkedések uniós támogatási aránya több mint ötven százalékkal csökkent. Az állattartó telepek fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatoknál kiemelt figyelmet fordítottunk a járványvédelmi beruházások támogatására. Ennek köszönhetően mintegy 1400 beruházás valósulhat meg – ismertette Nagy István agrárminiszter. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a járványvédelmi intézkedések keretei között az állatok leölése, az állati tetemek ártalmatlanítása, a szükséges berendezések, a fertőzött anyagok megsemmisítése és a fertőtlenítés költségeit a magyar költségvetés biztosítja. A Magyarországon forgalomba kerülő állati eredetű élelmiszerek teljesen biztonságosak, és azok is maradnak a szigorú járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően.