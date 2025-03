Így csökkentek az árak országszerte

A kormány által hétfőtől bevezetett árrésstop hatására szerte az országban olcsóbb élelmiszerárakkal találkozhattak a vásárlók 30 alapvető termékkategória esetében – írja a Világgazdaság.

Az intézkedés hatását a Szon is ellenőrizte az egyik legnagyobb kiskereskedelmi lánc nyíregyházi üzletében, ahol az alábbi módon változtak az árak:

Csirkemell: 2700-ról 2170 forint lett

Sertéskaraj (csont nélkül) 1 kilogramm: 2149-ről 1972 forint lett

Tejföl 450 gramm, 20 százalékos: 579-ről 570 forint lett

Magyar tejföl 800 gramm, 12 százalékos: 1819-ről 1175 forint lett

Tojás (M) 10 darab: 999-ről 973 forint lett

Tej 1 liter: 389-ről 387 forint lett

Étolaj saját márkás: 799-ről 746 forint lett

Vénusz: 949-ről 900 forint lett Kristálycukor 369-ről 328 forint lett

Koronás: 369-ről 354 forint lett

Diamant: 379-ről 359 forint lett

Az árrésstopot Baranya vármegyében is üdvözölték, a nagyobb bevásárlóközpontok (Aldi, Lidl, SPAR stb.) parkolói csordultig megteltek autókkal – írja a Bama, amely szintén beszámolt több élelmiszer árának eséséről.

A SPAR-ban a csirkemellet még mindig inkább akkor éri meg vásárolni, ha leakciózzák, jelenleg 2170 forint kilója a terméknek, ha a húspultból kérjük. A 12 százalékos S-Budget Tejföl (450 gramm) már a lélektani 500 forintos határt is átlépte korábban, most 443 forintba kerül. Olcsóbb lett a SPAR saját márkás termékei közül a liszt és a kristálycukor is. Az előbbi a legutóbbi vásárlásaink alapján csak pár forinttal, ám

a kristálycukor ára volt, hogy elérte a 380-390 forint körüli árat is, most 328 forintba kerül.

Az 1,5 százalékos tej 330 forintba kerül most, míg korábban 370-390 forint körül mozgott.

A Veol is utánajárt, hogyan változott az árrésstopos élelmiszerek közül tíznek az ára, ráadásul ezt az Aldi, Lidl, Penny, Tesco és a SPAR üzleteiben is megtette. Volt olyan élelmiszer, amely közel 30 százalékkal lett olcsóbb, de olyan is, amelynek nem változott jelentősen az ára.

Ugyanakkor a Kisalföld arról számolt be, hogy a SPAR és Interspar üzletekben korlátozták a maximálisan megvásárolható termékek mennyiségét. Könnyen lehet azonban, hogy ez részben a határ közelségének is betudható Győr-Moson-Sopron vármegyében, hiszen máshonnan egyelőre nem érkeztek hasonló jelentések.

A vásárlók országszerte örültek az árrésstop bevezetésének és az ezzel járó olcsóbb áraknak. Összegyűjtötte az új árakat Békéscsabán a Beol is, ám itt csak az új árakat tették közzé. A lap beszélt olyan vásárlóval is, aki kifejezetten az olcsóbb tejért érkezett a boltba. Az árak tehát Békés vármegyében is alacsonyabbak lettek.