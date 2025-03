Működik az árrésstop, már most több termék olcsóbban kapható

Az online árfigyelő adatbázis segítségével megnézte a Világgazdaság, hogy milyen hatása van már most a kormány árrésstop intézkedésének. Ma lépett életbe az árrésstop, amely harminc termékkategóriában mintegy ezer alapvető élelmiszernél tíz százalékban szabályozza a kiskereskedelmi árrés mértékét.

A portál cikke szerint a tejfölnél szabályozás árzuhanást látunk. A 0,33 kilogramm kiszerelésű, 12 százalékos Nádudvari tejföl múlt héten még a Tescóban, a Sparban és az Auchanban is egységesen 759 forintba került,

Hétfőn délelőtt a Tescóban már csak 359 forint, a Sparban 388 forint, de az Auchanban is 562 forint volt. Azaz: gyakorlatilag a felére esett vissza pár nap alatt az ár.

A Magyar Tejföl, annak is 12 százalékos változata 719 forintnál kezdődött még a hétvégén, ehhez képest az árrés korlátozása után a Sparban 411 forintért is kapható. Hogy a diszkontok esetében mondjunk példát, a múlt héten a 12 százalékos, 175 grammos kiszerelésű Milsani tejföl 239 forintba került az Aldiban, hétfőn délelőtt már csak 176 forintba, ahogy a Lidlben is már csak 179 forint volt darabja.

A húsoknál is alacsonyabb árakkal lehet találkozni. Például az egy kilogrammos kiszerelésű Húsfarm sertéscomb a Lidlben egy hete még 1799 forintba került, ez most 1739 forint. Ennél is olcsóbb a Pennyben kapható Pick sertéskaraj, a mostani 1699 forintos ár száz forinttal kisebb a korábbinál.



